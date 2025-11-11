Rätselhafter Tod auf Kreuzfahrtschiff – am Hafen kommt das FBI an Bord!

Ein Abenteuer im letzten Schuljahr, eine Auszeit vom Stress. Für die 18-jährige Anna Kepner aus Florida endete die Karibik-Kreuzfahrt auf der „Carnival Horizon“ tödlich. Der Traumurlaub wurde zur Tragödie.

Die Umstände sind unklar. Als das Schiff am Samstag in Miami anlegte, stiegen zuerst FBI-Ermittler an Bord. „Ich kann bestätigen, dass FBI-Agenten am Einsatzort waren“, so ein Sprecher zum Sender Fox News.

Rätsel um Kreuzfahrt-Tod

Auch die Reederei schweigt weitgehend. Sie bestätigte den Todesfall, nannte aber keine Details. Stattdessen erklärte sie: „Unser Fokus liegt darauf, die Familie unseres Gastes zu unterstützen und mit dem FBI zusammenzuarbeiten.“ Die Tragödie überschattet diese Kreuzfahrt.

+++ Mutter geht bei „Swiftie“-Kreuzfahrt über Bord – sie wird nie wieder gesehen +++

Viele der rund 4.000 Passagiere bemerkten nur wenig. Eine Durchsage meldete einen medizinischen Notfallcode auf Deck 8. Danach sperrte die Crew Bereiche. Am Abend legte das Schiff erneut ab und setzte die Kreuzfahrt fort.

Kreuzfahrt wurde zum Albtraum

Wer war sie? Anna stand im letzten Highschool-Jahr, die Zukunft fest im Blick. Den Eignungstest für das Militär bestand sie. Neben der Schule half sie ehrenamtlich in einem Seniorenheim in Titusville, ihrer Heimatstadt in Florida. „Sie wollte helfen. Sie wollte ihrem Land dienen. Sie hatte ihre Zukunft schon vor sich gesehen“, sagt die Familie ABC News. „Sie war das beste Kind, das man sich vorstellen kann.“

Das FBI äußert sich knapp. Ermittler sammeln Spuren, sprechen mit Zeugen und Crew. Offiziell ist nichts bestätigt. Bis Ergebnisse vorliegen, bleibt die Kreuzfahrt-Gemeinde mit Anteilnahme und Fragen zurück. Carnival Cruise Line verweist auf laufende Ermittlungen. Man unterstütze die Familie und kooperiere mit Behörden. An Bord läuft der Betrieb weiter. Für Tausende beginnt die nächste Kreuzfahrt, während eine Familie um Antworten ringt.

Mehr News:

Auch die Route blieb planmäßig. Die „Carnival Horizon“ kehrte nach Miami zurück und startete erneut. Ein Schatten begleitet die Kreuzfahrt durch die Karibik. Was genau geschah, ist offen. Sicher ist nur der Verlust. Annas Geschichte berührt weit über Florida hinaus. Eine Kreuzfahrt endete, bevor das Leben richtig beginnen konnte.