Kreuzfahrt-Urlauber können sparen -DIESER Trick überrascht

Kreuzfahrten sind beliebt, aber auch oft eine Frage des Budgets. Viele Urlauber stellen sich daher die Frage: Wie kann ich auch mit kleinerem Geldbeutel maximalen Komfort genießen? Ein Balkon gilt als Highlight jeder Kreuzfahrt, doch er muss nicht immer teuer sein. Dieser einfache Trick hilft, clever zu sparen.

Denn ein eigener Balkon bietet Kreuzfahrtgästen viele Vorteile. Er ermöglicht nicht nur Tageslichteinfall, sondern auch einen ungestörten Blick aufs Meer. Besonders bei Sonnenauf- oder -untergängen wird dies zur perfekten Ergänzung.

Komfort-Upgrade für die Kreuzfahrt

Innenkabinen sind die günstigste Möglichkeit, eine Kreuzfahrt zu erleben. Auf der Route „Metropolen ab Hamburg“ kostet eine Innenkabine ab 595 Euro, wie „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Eine Balkonkabine erfordert einen Aufpreis von etwa 48 Prozent. Bei längeren Reisen, wie der AIDA-Weltreise, kann die Kostendifferenz deutlich größer ausfallen, oft fast das Doppelte.

Meerblickkabinen sind bei Kreuzfahrt-Stammgästen weniger begehrt. Viele befinden sich auf unteren Decks mit langen Wegen. Auf Deck 5 der Sphinx-Klasse stört zudem das umlaufende Außendeck. Vorbeilaufende Passagiere könnten in die Kabinen blicken, was viele Gäste als unangenehm empfinden. Der Nutzen eines Bullauges ist für viele zudem gering.

Kreuzfahrt-Kabinenwahl: Der Balkon überzeugt

Balkonkabinen bieten zahlreiche Vorteile. Gäste genießen frische Luft und mehr Privatsphäre. Sie wirken heller und großzügiger als Innenkabinen. Besonders Ruhesuchende und Raucher schätzen diese Kabinen. Für viele Urlauber ist der Balkon das entscheidende Plus für eine entspannende Kreuzfahrt.

Vielfahrer greifen aus Kostengründen oft zur Innenkabine, erkennen jedoch den Mehrwert einer Balkonkabine. Laut „Hamburger Abendblatt“ fällt auf einigen Routen, wie „Norwegen ab Kiel“ mit der AIDAnova, der Aufpreis geringer aus. Dort liegen die zusätzlichen Kosten für eine Balkonkabine bei nur 35 Prozent – eine attraktive Option für Sparfüchse.

Eine weitere Sparmöglichkeit besteht bei Buchungen mit mehreren Personen. Balkonkabinen für drei oder vier Gäste senken den Pro-Kopf-Preis. Generell gilt: Wer Preise vergleicht, kann sparen. Dadurch leisten sich selbst Reisende mit kleinerem Budget oft eine Balkonkabine und verbessern so das Kreuzfahrt-Erlebnis erheblich.

