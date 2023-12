Kreuzfahrt: Für dieses Top-Ziel müssen Urlauber bald draufzahlen

Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, ihren Urlaub auf einem großen Schiff zu verbringen und die Welt auf einer Kreuzfahrt zu umrunden. Ob ferne Traumziele oder Europa-Touren, auf einer Reise sieht man viele Orte und kann gleichzeitig entspannen und Luxus genießen.

Doch eines der beliebtesten Reiseziele in Europa hat für das neue Jahr eine echte Hiobsbotschaft. Und Vorsicht: Das merkt man im Preis.

Kreuzfahrt-Ziel mit News fürs neue Jahr

Traumhafte Architektur, mildes Klima, leckeres Essen. Alles, was ein Traumziel besitzen muss, hat diese beliebte Hauptstadt zu bieten. Es geht um Lissabon. Die Stadt in Portugal liegt malerisch an einer weiten Bucht und ist bekannt für ihre charmanten Stadtviertel und tolle Aussichtspunkte. Und vor allem ein Vorteil überzeugt: Lissabon ist vergleichsweise kostengünstig. In einer Studie zu den Urlaubsnebenkosten von „ADAC“ schnitt Lissabon am besten ab. Doch das könnte sich nun ändern.

Auch interessant: Kreuzfahrt-Schiff droht steckenzubleiben – Kapitän reagiert sofort

Kreuzfahrt-Passagiere müssen sich zukünftig auf eine Änderung einstellen. Ab dem 1. Januar 2024 soll der Hafen in Lissabon für alle Passagiere, die an Land gehen, eine Kurtaxe von zwei Euro von Person erheben, berichtet das portugiesische Online-Portal „The Portugal News“. Die Touristensteuer sollen die Reedereien zahlen, weshalb sie voraussichtlich bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs der Reise mit in den Preis berechnet wird. Daher müssen die Passagiere, die nach Lissabon wollen, mit einer leichten Preiserhöhung rechnen.

Lissabon ist nicht der erste Hafen

Mit dieser Maßnahme, die dem Massentourismus entgegenwirken soll, ist Lissabon nicht der erste Hafen. Allen voraus ist hier Amsterdam, das schon seit mehreren Jahren eine Touristengebühr fordert. Auch der Hafen von Venedig kann auf diese Liste geschrieben werden. Und erst vor einem Monat kündigte Barcelona an, die Zahl der gleichzeitig anlegenden Kreuzfahrtschiffe von zehn auf sieben zu reduzieren und einzelne Terminals zum Anlegen zu sperren. So soll die Stadt sauberer gehalten werden und die Zahl der Tagestouristen reduziert werden. Wir berichteten bereits hier darüber.

Das könnte dich auch interessieren:

Diese zwei Euro mehr Gebühr werden die meisten Kreuzfahrt-Passagiere wohl verkraften können. Dennoch muss damit gerechnet werden, dass nach und nach immer mehr Städte mit einer ähnlichen Maßnahme nachziehen werden.