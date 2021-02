Kreuzfahrt: Urlauber zahlt fast 22.000 Euro für Reise – als er die Kabine sieht, ist er entsetzt

Von einer luxuriösen Kreuzfahrt, für die man satte 22.000 Euro hingeblättert hat, will man auch etwas haben!

Das dachte sich auch ein Urlauber aus Celle, der die Kreuzfahrt gebucht hat. Was er allerdings bekam, entsprach so gar nicht seinen Vorstellungen. Er reichte schließlich eine Klage ein.

Kreuzfahrt: 22.000 Euro für „Luxus-Kreuzfahrt“

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der hat auch gewisse Urlaubserwartungen: ein sauberes Zimmer, einen Pool, ein schickes Restaurant mit unglaublichem Meeresblick und fantastischem Essen.

Eine Luxus-Kreuzfahrt wurde für einen Urlauber zu einer Enttäuschung (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Oleksandr Nebrat

Ein Urlauber, der sage und schreibe 21.978 Euro für eine Kreuzfahrt ausgegeben hatte, wurde nun bitterlich enttäuscht, wie die „Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Kreuzfahrt: Schimmel an den Fenstern

In dem Glauben, eine „Luxus“-Reise gebucht zu haben, wurde der Urlauber enttäuscht. Um seine Behauptungen beweisen zu können, machte der Urlauber sicherheitshalber Fotos von dem Zustand seiner Kabine. „Diese zeigten unter anderem einen verfärbten Teppichboden, Rost an den Türgriffen und Schimmel an den Fenstern“, heißt bei der „Allgemeinen Zeitung“.

Damit ging er schließlich vor Gericht. Während das Landgericht die Klage abgewiesen hatte, war das Oberlandesgericht allerdings anderer Meinung.

Eine luxuriöse Kreuzfahrt zum Entspannen – die hatte ein Urlauber aus Celle leider nicht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Andia

Kreuzfahrt: 6.000 Euro Entschädigung erstritten

Der Veranstalter wurde zur Rede gestellt, ob er das, was er auf den Fotos sehen konnte, wirklich dem Begriff „Luxus“ zuordnen würde. Weil dieser die Frage nicht bejahen konnte, konnte dementsprechend keine luxuriöse Qualität nachgewiesen werden.

Am Ende einigten sich beide Parteien darauf, dass der Veranstalter dem Kläger als Entschädigung 6.000 Euro zukommen lasse, wie die „Allgemeine Zeitung“ berichtet. (ali)