Es sollte das Abenteuer ihres Lebens werden, doch was für ein Rentner-Paar aus Großbritannien als Traum-Kreuzfahrt begann, endete in einem wahren Albtraum. Linda Cobby, eine der Reisenden, gibt erschütternde Einblicke in die Katastrophen-Tour auf hoher See gegenüber dem Nachrichtenportal „Nottinghampost“.

Die beiden wollten auf ihrer Reise durch Nordeuropa einfach die Seele baumeln lassen und an ihre vorherige Kreuzfahrt in der Karibik anknüpfen, die noch eine wahre Freude gewesen war. Doch diesmal sollte alles anders kommen.

Kreuzfahrt: Albtraum beginnt direkt am Anfang

Schon beim Betreten des Kreuzfahrtschiffes begann der Schrecken für die Rentner. Ihre Kabine befand sich direkt über einem Raucherbereich und in der Nähe einer lauten Veranstaltungs-Location. Dabei hatten sie extra um eine ruhige Kabine gebeten, weit weg von solchen Unruheherden, denn Lindas Mann David leidet an Lungenproblemen. Doch damit nicht genug.

Der Versuch, die Kabine zu tauschen, erwies sich als schwieriges Unterfangen. Es kam zu Verzögerungen, und erst einen Tag später konnten sie in eine neue Kabine umziehen. Doch auch hier wartete der nächste Schock. Die Kabine erwies sich als „schmutzig“, berichteten die enttäuschten Urlauber dem Nachrichtenportal. Und das Problem habe nicht nur ihre Kabine betroffen, sondern das ganze Schiff. Sie mussten alles abwischen, bevor sie sich auch nur hinsetzen konnten. „Wenn man Besteck oder Gläser in die Hand nahm, musste man überprüfen, ob sie sauber waren, wir haben Bilder von Gläsern mit Lippenstiftflecken darauf“, schilderte das Rentner-Paar.

Kreuzfahrt: „Chaotisch und peinlich“

Trotz der negativen Erfahrungen entschieden sich die beiden für eine zweite Kreuzfahrt-Tour auf dem Schiff und bekamen eine neue Kabine. Doch auch hier hörten die Enttäuschungen nicht auf. Ein ständiger Abwassergeruch und laute Geräusche beeinträchtigten ihr Reiseerlebnis erneut. „Es war einfach chaotisch und peinlich“, resümierte die frustrierte Rentnerin Linda Cobby den desaströsen Urlaubstrip.

Was bleibt vom Urlaub auf hoher See? „Die meisten Erinnerungen, die wir gesammelt haben, sind wirklich schrecklich“, erklärt Cobby gegenüber „Nottinghampost“. Das Nachrichtenportal hat bisher keine Antwort des Kreuzfahrt-Unternehmens zu den Vorwürfen erhalten.

Bei der Buchung einer Kreuzfahrt ist also Vorsicht geboten. Urlauber sollten genau hinschauen und sich vorab über mögliche Kostenfallen und hilfreiche Tipps informieren. Das Kleingedruckte sollte besonders genau studiert werden, um nicht in eine ähnliche Enttäuschung zu geraten. Eine Kreuzfahrt kann ein Traum sein, aber für das britische Rentner-Paar wurde sie zum Albtraum.