Kreuzfahrt: Heftiger Shitstorm gegen Urlauber – SIE haben die Schnauze voll! „Ein Albtraum“

Bitter für Kreuzfahrt-Urlauber! Sie gelten in einem Land als Persona non grata – als unerwünschte Personen. Offenbar haben die dort lebenden Menschen keine Lust mehr auf die Massen an Touristen, die jedes Jahr von Bord der Schiffe und in die Städte strömen.

Und dafür geben sie gleich mehrere Gründe. Einmal geht es um die Kreuzfahrt-Schiffe selbst und einmal um das rücksichtslose Verhalten der Passagiere.

Kreuzfahrt-Touristen sind HIER unerwünscht

Der Norden Europas ist vor allem für seine raue Landschaft und die Gastfreundlichkeit der dort Lebenden bekannt. Doch Letztere scheint nun immer mehr zu schwinden – zumindest gegenüber Kreuzfahrtreisenden. Von denen haben viele Norweger langsam die Nase voll.

Nun tauchen überall in den Küstenstädten Aufkleber auf mit der Aufschrift „Kreuzfahrt-Touristen? Kommt bitte als anständige Touristen zurück“. Darunter steht Hashtag „Kreuzfahrt nicht erwünscht“. Doch warum ist der Hass gegen diese Urlaubsart und deren Fans so groß?

In einem Reddit-Forum lassen sich zahlreiche Norweger über das Thema aus. Der Andrang sei einfach zu groß. Jedes Mal, wenn ein Schiff anlege, sei gleich der ganze Ort von den Touristen überfüllt. Die würden dort aber kaum Geld ausgeben und wären unhöflich. Zudem würden sie teils sogar den Verkehr stören. Währenddessen verpesten die Dampfer die Luft und verschandeln das Stadtbild.

Norweger mögen keine Kreuzfahrt-Touristen

„Ich erlebe das jeden Sommer“, schreibt ein Nutzer. „Nur Horden von (…) Kreuzfahrttouristen, die kein Geld brauchen und nur Platz wegnehmen.“ Er gibt aber auch zu, dass es in Norwegen sehr teuer ist. Allerdings hätten die Touris auch absolut keinen Schimmer von der Kultur und seien teils „ziemlich unhöflich“. In Tromsø seien die Touristen „ein Albtraum“, kommentiert ein anderer, und würden alles vermüllen.

„Hier auf den Lofoten stellen sie eine echte Gefahr für den Straßenverkehr dar“, meint der Nächste. Sie könnten auf den „kleinen“ Straßen nicht fahren, die teils auch sehr rutschig seien. „Auf den Schiffen sind manchmal mehr Menschen als in der Stadt“, bemerkt ein Nutzer aus Måløy. „Unsere Bürgersteige sind nicht breit genug, um die Menge an Menschen aufzunehmen, also laufen sie auf der Straße im Verkehr und passen überhaupt nicht auf.“ Die Shuttlebusse der Reedereien würden den Verkehr noch mehr durcheinanderbringen. „Das ist wirklich ärgerlich“, schreibt ein Nutzer, der dadurch regelmäßig Probleme auf dem Weg zur Arbeit hätte.

Manche Touristen gingen sogar so weit und würden die Wohngebiete als „Museum“ betrachten. „Sie gehen bis zu den Küchenfenstern der Leute, um hineinzuschauen, öffnen Tore und betreten private Gärten und versuchen sogar, in Häuser einzudringen, wenn diese nicht verschlossen sind“, kommentiert ein Nutzer entsetzt. Nicht alle seien so dreist, doch es seien immer welche dabei.

Schiffe halten direkt an der Hauptstraße

Dazu kommt auch noch der Umwelt-Aspekt. Die Emissionen, die Luftverschmutzung – und der Geruch. „Wenn die Kreuzfahrtschiffe hier sind, stinkt es in den zentralen Stadtvierteln nach Abgasen“, beschwert sich ein Norweger. Die Dampfer seien zudem „hässlich“ und würden viel Platz wegnehmen. Und je nachdem, wo der Hafen ist, legen die Schiffe fast in der Stadt an. Das macht natürlich auch Krach. „Wenn wir in Oslo arbeiten, raten wir, welches Lied der Kapitän beim Auslaufen spielen wird“, scherzt ein Norweger. Das macht noch einmal deutlich, wie nah die Schiffe an der Innenstadt dran sind.

Selbst ein Tourist spricht an, dass er dadurch einmal die Aussicht aus seinem Hotelzimmerfenster versperrt hatte. Andere Urlauber seien selbst „schockiert“, wie viele Kreuzfahrttouristen tatsächlich in den Küstenstädten ankommen. Und auch sie finden deren Verhalten „beschämend“.

Ein Reddit-User erlebte während seiner diesjährigen Reise nach Stavanger, dass er oft gefragt wurde, ob er vom Kreuzfahrtschiff käme. „Ich fragte mich, ob meine Antwort irgendwie meine Erfahrung beeinflussen würde“, denkt er nach. Doch da muss er sich offenbar nicht so große Sorgen machen. „Ich arbeite in einem Geschäft in Stavanger und wir lieben die Kreuzfahrten!“, schreibt ein Norweger. „Sie machen unser Jahr aus. Wenn wir Sie fragen, ob Sie auf einer Kreuzfahrt sind, dann nur, um herauszufinden, welche steuerfreien Lösungen für Sie in Frage kommen oder um einfach nur Small Talk zu halten.“ Also Aufatmen für Kreuzfahrttouristen: Nicht alle Norweger mögen euch nicht.