Kreuzfahrt: Aida nimmt Änderung bei Reise vor – ein Detail macht Passagier einfach nur wütend

Die Kreuzfahrt-Branche lief im Herbst zwar wieder an und sollte diesen Winter allmählich Fahrt aufnehmen, doch mit der Verschärfung der Corona-Lage nehmen auch die Stornierungen erneut zu. So hat die Aida jetzt eine Änderung an einer bevorstehenden Reise vorgenommen.

Ein Detail macht eine Familie dabei einfach nur wütend. Unser Partnerportal MOIN.DE hat mit einem Kunden über den Vorfall gesprochen.

Kreuzfahrt: Aida ändert Reise - Kunden einfach nur wütend

Eine vierköpfige Familie freute sich bereits auf ihre Adria-Reise auf der „Aida Blu“. Die Familie hatte die Kreuzfahrt, welche sie eigentlich für vergangenen Sommer gebucht hatte, auf September 2021 umgebucht, mit der Annahme, dass die Reise dann stattfinden könnte. Doch die Vorfreude der Familie hielt nicht lange an. Gegenüber MOIN.DE erzählt Familienmitglied Martin B. von seinem Ärger mit Aida.

+++ Whatsapp: Vorsicht! Messenger funktioniert auf diesen Smartphones bald nicht mehr +++

Die Reise sollte ursprünglich in Venedig starten. Dann änderte die Reederei allerdings den Abfahrthafen auf die griechische Insel Korfu. Das mag zunächst einmal nicht so schlimm klingen, jedoch plante die Familie eine Rundreise in Italien, bevor sie in Venedig auf das Kreuzfahrtschiff steigen würde.

------------------------------

Das ist die Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR, hervor

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

--------------------------------

Kreuzfahrt: Aida will von Korfu aus auf See gehen. (Symbolbild) Foto: imago images / VWPics

Dieser Wechsel der Abfahrthäfen bringe nun die komplette Urlaubsplanung durcheinander und hätte natürlich auch zur Folge, dass die Familie zusätzliche Flüge nach Korfu buchen oder eben nach ihrer Rundreise in Italien mit der Fähre nach Griechenland übersetzen müsste.

--------------------------------

Mehr News:

Rewe-Kundin wartet auf Lieferdienst – als es klingelt, hört sie plötzlich Schreie

Corona: Helden der Intensivstationen schlagen Alarm – „Wir sind kurz davor es nicht mehr zu schaffen“

DHL: Sei vorsichtig! Mit dieser fiesen Maschen könnten Betrüger dein Weihnachstfest vermiesen

--------------------------------

Martin B. sieht als einzig verbleibende Möglichkeit die Stornierung. Allerdings gibt es nun bei der Stornierung Ärger. Denn obwohl Aida für die Reiseänderung verantwortlich ist, bietet sie der Familie nicht die Möglichkeit einer kostenlosen Stornierung an. Indes hat Martin B. einen bösen Verdacht zum Vorgehen der Reederei, den du hier bei MOIN.DE nachlesen kannst. (nk)