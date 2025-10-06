Kreuzfahrt-Urlauber filmt aus seiner Kabine – plötzlich ist lautes Geschrei zu hören

Sanftes Wellenrauschen, die Kamera schweift über das weite Meer, die Sonne spiegelt sich im Wasser – allein beim Zusehen stellt sich sofort Ruhe ein. Kein Wunder, dass Kreuzfahrt-Reisen immer beliebter werden. Immerhin versprechen sie nicht nur Erholung und Luxus, sondern auch das tägliche Erwachen an neuen, faszinierenden Orten.

Doch plötzlich war es mit der Ruhe auf einem Kreuzfahrt-Urlaub vorbei, denn auf einmal war lautes Geschrei zu hören.

Kreuzfahrt-Urlaub: Streit durchbricht Ruhe

Eigentlich wollte die Userin auf TikTok nur den traumhaften Ausblick von ihrer Kreuzfahrt-Kabine und ihrer Terrasse mit ihren Followern teilen. Und auch die ersten 30 Sekunden des Videos zeigen genau das: friedliches Meer, entspannte Atmosphäre. Doch dann ist schlagartig Schluss mit der Idylle. Aus der Nachbarkabine sind plötzlich laute Schreie zu hören – eine Frau brüllt wütend los und verwendet dabei gleich mehrere Kraftausdrücke.

Kurz darauf mischt sich ein Mann ein, ebenfalls laut und sichtlich aufgebracht: Die Stimmung kippt komplett. Und statt das Video abzubrechen, lässt die TikTokerin weiter die Kamera laufen und filmt unbeirrt in Richtung der Trennwand zur Nebenkabine. In der Beschreibung ihres Videos schreibt sie trocken: „Filme eine schöne Szene auf meiner Karibik-Kreuzfahrt, dann bricht ein Streit nebenan aus.“

TikTok-User äußern sich deutlich

Die TikTok-User scheinen sich über die Szene sichtlich zu amüsieren und schreiben Kommentare wie: „Und Leute fragen sich, warum ich alleine auf Kreuzfahrt-Reisen gehen.“ Ein anderer fügt hinzu: „Das ist verrückt.“ Auch ein anderer meint sichtlich vergnügt: „Du hättest zumindest die Untertitel anmachen können.“

Klar ist: Das Video zeigt, dass auch mitten auf dem Ozean, mit der Karibik vor der Tür, sich der Alltagsstress manchmal nicht ganz abschalten lässt. Bleibst zu hoffen, dass die beiden Streithähne ihre Reise weiterhin genießen konnten.



