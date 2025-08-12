Drama während Kreuzfahrt in Griechenland! Zwei Passagiere ertrinken bei Ausflug

Es sollte ein unvergesslicher Urlaub auf einem Kreuzfahrt-Schiff sein. Sonne, türkisblaues Wasser, weiße Felsen – die griechische Insel Milos zählt zu den schönsten Reisezielen im Mittelmeer.

Doch für ein vietnamesisches Ehepaar endete der Traum am vergangenen Freitag, den 8. August 2025, in einer Tragödie, die Touristen und Einheimische gleichermaßen erschüttert. Sie ertranken bei einem Ausflug.

Ehepaar stirbt auf Kreuzfahrt-Reise

Was als Ausflug vom Kreuzfahrt-Schiff begann, endete laut „schiffe-und-kreuzfahrten.de“ tödlich: Eine 64-jährige Frau wurde laut lokalen Medien am berühmten Sarakiniko Beach von einer starken Böe erfasst und stürzte ins aufgewühlte Meer. Ihr 65-jähriger Ehemann zögerte keine Sekunde – und sprang hinterher, um sie zu retten. Doch beide starben im Zuge des Unglücks.

Der Sarakiniko-Strand auf Milos ist weltberühmt für seine bizarren, weißen Felsen und das kristallklare Wasser. Doch genau das, was den Ort so besonders macht, kann bei bestimmten Wetterlagen gefährlich werden: starker Wind, Brandung, tückische Strömungen.

Augenzeugen beobachten tödlichen Unfall

An diesem Tag tobten genau diese Kräfte – und wurden dem Paar aus Vietnam zum Verhängnis. Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen am Felsenstrand, als beide im Wasser verschwanden. Einheimische und Touristen versuchten noch zu helfen, private Boote eilten herbei. Doch es war zu spät.

Die Boote konnten nur noch die leblosen Körper aus dem Wasser bergen. Beide wurden in ein nahegelegenes Gesundheitszentrum auf Milos gebracht, wo Ärzte schließlich ihren Tod feststellten.

Für die Menschen vor Ort und an Bord der Celestyal Journey, dem einzigen Kreuzfahrt-Schiff, das an diesem Tag auf Milos anlegte, ist es ein Schock. Alles deutet darauf hin, dass das verstorbene Ehepaar zur Reisegruppe der zypriotischen Reederei Celestyal Cruises gehörte.

Am selben Abend noch setzte das Kreuzfahrt-Schiff seine Route fort – weiter nach Piräus bei Athen, von wo es mittlerweile zur nächsten Reise in die Adria ausgelaufen ist. Zur Tragödie äußerte sich die Reederei bislang nicht offiziell.