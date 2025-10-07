Kreuzfahrt-Urlauber müssen sich drastisch umstellen – Aida führt neue Regeln ein

Wer eine Kreuzfahrt mit Aida bucht, freut sich auf mehr als nur das Reiseziel, denn immerhin ist schon allein das Schiff ein Erlebnis. Man kann nämlich nicht nur abends dem Plätschern der Wellen lauschen, sondern sich auch die eine oder andere Massage gönnen.

Und auch tagsüber hat das Bordleben einiges zu bieten. Shows, Aktivitäten, Landausflüge und eine große Auswahl an Restaurants sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Allerdings gibt es jetzt eine kleine Hürde, denn das Kreuzfahrt-Unternehmen Aida führt neue Regeln ein.

Kreuzfahrt-Urlaub: Aida führt neue Regeln ein

Dass auf Aida abends in den Restaurants ein bestimmter Dresscode gilt, ist längst bekannt. So betont die Kreuzfahrt-Gesellschaft, dass man die Lokale wie auch Bars nicht in Bade-, als auch Sportbekleidung besuchen soll. Vielmehr wird geraten, dass man sich etwas schicker und schöner kleiden soll.

Und nun wurden diese Vorgaben noch einmal verschärft. Und das sorgt für Gesprächsstoff – sowohl an Bord, als auch im Netz. Wie auf Instagram veröffentlicht wurde, sind nämlich ab sofort neben Badekleidung und Flip-Flops auch Joggingkleidung im Buffet-Restaurant der Aida nicht mehr gestattet. Auch Bademäntel werden nicht mehr geduldet, stattdessen ist „saubere und angemessene Kleidung“ erwünscht.

User stimmen zu: „Finde es richtig“

Viele Nutzer reagieren unter dem Beitrag deutlich – viele finden die neuen Regeln gut. So schreibt eine Nutzerin: „Ich finde es richtig, in jedem Hotel kannst du auch nicht mit der Badeshorts zum Abendessen gehen.“ Auch eine anderer meint: „Ich finde das gut, aber schade, dass man darauf überhaupt hinweisen muss.“ Ein weiterer kritisiert: „Der Standard ist ja aber auch in den letzten Jahren gesunken.“

Zudem betont ein Nutzer: „Niemand muss sich ins ‚kleine Schwarze‘ stürzen, aber dieser Schlabberlook muss es auch nicht sein. Ich finde die neue Regelung sehr gut, möchte abends nicht neben jemandem sitzen in Flipflops, kurzer Hose und Tanktop.“

Somit ist wohl klar: Die Jogginghose sollte wohl lieber im Koffer bleiben – zumindest, wenn du dich auf den Weg in ein Restaurant machst. Und schließlich macht es ja auch Spaß, sich mal wieder richtig schick anzuziehen.