Kreuzfahrt-Unternehmen vernichtet mehrere Tonnen Essen – unfassbar, warum es nicht gespendet wird

Unfassbar! Das Kreuzfahrt-Unternehmen Tui muss mehrere Tonnen Lebensmittel einfach vernichten. Die Sachen durften nicht gespendet werden.

Monatelang durfte die Kreuzfahrt-Flotte „Mein Schiff“ wegen Corona nicht in See stechen. Schon vor dem Lockdown hatte Tui die Kreuzfahrt-Schiffe auf die Sommer-Saison vorbereitet und die Lebensmittellager aufgefüllt, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Durch die monatelange Stilllegung des Betriebs stellte sich auch die Frage, was mit dem Essen an Bordpassieren soll. Natürlich kommt eine Sache dabei sofort in den Sinn: an Wohltätigkeitsvereine spenden.

Daten und Fakten zu „Mein Schiff“:

Insgesamt sieben Kreuzfahrtdampfer zählen zur „Mein Schiff“-Flotte der Reederei Tui Cruises

Die gesamte „Mein Schiff“-Flotte fährt unter der Flagge von Malta, daher gibt es auch keine Umsatzsteuer an Bord

Die Reederei hat ihren Firmensitz in Hamburg

Bis voraussichtlich 2026 sollen drei neue „Mein-Schiff“-Kreuzer gebaut werden

Insgesamt ca. 6.980 Besatzungsmitglieder sind an Bord der Schiffe für Tui Cruises im Einsatz

Kreuzfahrt: Es gibt eine Einigung

Doch an die Hamburger Tafel hätten die Lebensmittel zu dem Zeitpunkt nicht gespendet werden dürfen. Denn in der Hansestadt mussten Kreuzfahrt-Schiffe nicht mehr benötigte Lebensmittel bis vor kurzem aus zoll- und einfuhrrechtlichen Gründen noch vernichten. Unglaublich!

„In Deutschland landen jedes Jahr schätzungsweise etwa 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Diese Verschwendung ist schlecht für Mensch, Umwelt und Klima und wir müssen sie noch viel stärker bekämpfen“, sagte Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina von den Grünen.

Nach langem hin und her fand Hamburg und das Kreuzfahrt-Unternehmen Tui eine Lösung. Auf welche Regelung sich jetzt eingelassen wurde, liest du bei MOIN.DE.

