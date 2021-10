Kreuzfahrt-Unternehmen bietet neue Reisen an – Konkurrenz für Aida

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Aida bekommt Konkurrenz! Ein anderes Kreuzfahrt-Unternehmen will jetzt auch einen beliebten deutschen Hafen ansteuern.

Für alle, die eine Kreuzfahrt planen, ergibt sich dadurch eine attraktive neue Option. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.

Kreuzfahrt: Dieses Unternehmen bietet jetzt neue Reisen an

Konkurrenz für Aida und Co.! (Symbolbild) Foto: picture alliance / imageBROKER

Hamburg gehört zu den beliebtesten Kreuzfahrt-Städten in Deutschland. Am Hafen der Hansestadt legen viele Reedereien ab: Aida, Mein Schiff, Hurtigruten und so weiter. Diese Unternehmen bekommen jetzt jedoch Konkurrenz von einer bekannten Reederei.

Das Schweizer Unternehmen MSC Cruises mit Niederlassungen in den USA plant jetzt auch in Hamburg den Anker auszuwerfen. Nach erfolgreich verlaufenen Reisen von Kiel und Warnemünde aus, will die Reederei weiter Fuß in Deutschland fassen. Das Angebot solle nach eigener Aussage der „anhaltenden Nachfrage der Gäste nach Kreuzfahrten ab Deutschland“ entgegenkommen.

Ab dem 14. November plant das Unternehmen eine Winter-Route mit Start in Hamburg. Bei dem Wochentrip werden Stationen in Holland, Frankreich und England angesteuert. Was Urlauber auf der neuen Kreuzfahrt erwartet und was das Schiff zu bieten hat, erfährst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE. (mbo)