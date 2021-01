Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Kreuzfahrt-Unternehmen bietet irre Fahrt an – Passagiere müsse Schamgefühl an Land lassen

Die Kreuzfahrt-Branche wurde von der Corona-Pandemie sehr stark getroffen.

Ein Kreuzfahrt-Unternehmen hofft darauf, dass im Jahr 2022 wieder normal in See gestochen werden kann und bietet eine ganz besondere Kreuzfahrt an.

Kreuzfahrt: Unternehmen plant bereits für 2022

Wegen der Corona-Pandemie liegen derzeit viele Kreuzfahrtschiffe in den Häfen dieser Welt vor Anker. Wie lange die Branche weiter stark betroffen sein wird, ist noch vollkommen unklar. Ein Unternehmen plant nun bereits für das Jahr 2022 und bietet seinen Kunden eine ganz besondere Kreuzfahrt an.

Wer nun davon ausgeht, dass die Kreuzfahrt besondere Ziele ansteuert, ist auf dem falschen Dampfer. Das Besondere ist, dass die Gäste aus einem ganz bestimmten Grund nur sehr wenige Kleidungsstücke für die Reise brauchen, wie „Fox News“ berichtet.

Kreuzfahrt-Unternehmen bietet irre Fahrt an

Bei der Kreuzfahrt handelt es sich nämlich um eine Nackt-Kreuzfahrt. Angeboten wird diese von dem Konzern „Bare Necessities“. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit bereits ähnliche Reisen veranstaltet.

Starten soll die Reise am 13. Februar 2022 und am 27. Februar wieder enden. Start und Zielpunkt der Kreuzfahrt ist Tampa (USA). Die früheren Reisen dieser Art waren kürzer, aber nun sei auf die Wünsche der Reisegäste eingegangen worden und man habe sich deswegen dazu entschieden, dass die Reise nun zwei ganze Wochen dauern soll. So würde sich die Anreise auch für Gäste aus Europa mehr lohnen.

Kreuzfahrt fast ohne Kleidungsstücke

Das Kreuzfahrtschiff, auf welchem die FKK-Reise stattfinden wird, ist die „Carnival Pride“. Sie wird von Tampa aus unter anderem Häfen in Panama, Kolumbien, Bonaire, Curacao und Puerto Rico anlaufen.

Kreuzfahrt: Ein Unternehmen plant eine spezielle Reise. (Symbolbild) Foto: imago images / VWPics

Ganz auf Kleidung verzichten können die Reisenden aber nicht. Laut „Fox News“ müssen sie wenn das Schiff im Hafen liegt oder wenn sie der Kapitän darauf hinweißt bekleidet sein. (gb)