Kreuzfahrt: Reedereien packen aus – DAS sollten Reisende an Bord niemals machen

Neben all dem Alltagsstress freuen sich viele Urlauber auf ihre Auszeit an Bord einer Kreuzfahrt. Allerdings sollten die Touristen vor lauter Entspannung nicht alle Gepflogenheiten außer Acht lassen.

So manches Verhalten treibt nämlich nicht nur andere Kreuzfahrt-Passagiere, sondern auch die Crew auf die Palme. Deswegen solltest du bei deinem nächsten Urlaub auf hoher See auf ein paar Dinge achten.

Kreuzfahrt-Passagiere nerven mit DIESER Angewohnheit

Eine Kreuzfahrt lädt dazu ein, mal so richtig abzuschalten. An Bord werden die Passagiere von den Mitarbeitern rundum versorgt. Die Touristen müssen sich weder um das Essen kümmern, noch hinterher aufräumen. Bei all dem Luxus dürfen die Urlauber allerdings nicht die wichtigsten Verhaltensregeln vergessen.

Laut dem „Reise Reporter“ geht der Crew nämlich eine Angewohnheit mancher Gäste ordentlich gegen den Strich. Dass sich vor allem die Deutschen gerne mit einem Handtuch eine Liege am Pool sichern, ist nichts Neues. Der Kampf um den besten Platz am Wasser ist fast schon zu einem Running Gag geworden, findet allerdings auch auf Kreuzfahrten statt.

Besonders eilige Gäste legen ihr Handtuch bereits auf dem Weg zum Frühstück auf den begehrten Plätzen ab. Dabei ist das an Bord gar nicht erlaubt. Ganz im Gegenteil werden unbenutzte Liegen nach 30 Minuten geräumt und für andere Gäste freigegeben. „Persönliche Gegenstände können die Gäste dann entweder bis 19 Uhr an der Handtuchabgabe oder außerhalb der Öffnungszeiten an der Rezeption wieder abholen“, erklärt eine TUI-Cruises-Sprecherin.

Passagiere, die auf einen perfekten Platz zum Sonnen bestehen, müssen unter Umständen tiefer in die Tasche greifen. Dem „Reise Reporter“ zufolge bietet MSC zum Beispiel Suiten mit privater Terrasse an. Wem das zu teuer ist, muss wohl oder übel eher aufstehen, um eine Liege am Pool zu ergattern.