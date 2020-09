Nach einem Landgang durften zwei „Mein Schiff“-Passagiere nicht mehr an Bord.

am 22.09.2020 um 06:10

Kreuzfahrt-Passagiere dürfen nicht mehr zurück an Bord, weil sie DIESEN Fehler machten

Wer in der aktuellen Zeit eine Kreuzfahrt machen will, muss sich wegen der andauernden Coronakrise auf zahlreiche Umstellungen im Vergleich zu früheren Urlauben auf See einstellen.

Für zwei Passagiere der „Mein Schiff 6“ hatte ein Regelverstoß jetzt sogar drastische Konsequenzen: Sie durften nicht zurück an Bord.

Kreuzfahrt-Passagiere dürfen wegen dieses Fehlers nicht mehr an Bord

Als das Schiff der Reederei „TUI Cruises“ zum ersten Landgang seit der Corona-Pause in Piräus (Griechenland) Halt machte, galten strenge Vorschriften von Seiten des Reiseveranstalters.

Das „Mein Schiff 6“ musste ohne die beiden Ausflügler weiterfahren. Foto: imago images/Eibner Europa

Die Kreuzfahrt-Touristen durften sich beim Landgang nicht von der Gruppe entfernen und den Ort auf eigene Faust erkunden. Das berichtet unser Partnerportal MOIN.DE. So sollte das Risiko einer Coronavirus-Infektion minimiert werden.

Zwei Gäste hatten sich trotzdem alleine auf den Weg gemacht, wie eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte. Anschließend seien sie wegen des Regelverstoßes nicht mehr an Bord gelassen worden.

Was der Reiseveranstalter zu dem Vorfall sagt und wie der Urlaub für die beiden zurückgelassenen Passagiere weiterging

(the)