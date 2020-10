Kreuzfahrt: Reisefans aufgepasst! Hier musst du schnell sein, denn Tui macht DIESE Ankündigung!

Kreuzfahrt-Fans aufgepasst! Es gibt Neuigkeiten von Tui.

Kreuzfahrt-Liebhabern wurde aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht das gewohnte Programm angeboten. Viele konnten nicht an den gebuchten Kreuzfahrten teilnehmen, da diese entweder abgesagt oder verschoben wurden.

Mittlerweile sticht beispielsweise „Mein Schiff“ von „Tui Cruises“ wieder in See, dennoch ist das Kreuzfahrt-Angebot noch deutlich eingeschränkt. Diese Ankündigung dürfte viele Kreuzfahrt-Fans allerdings sehr freuen.

Im Gegensatz zur Aida-Flotte wagte „Mein Schiff“ bereits deutlich früher wieder den Neustart und bot Kreuzfahrten an.

---------------

Das ist TUI Cruises:

Die TUI Cruises GmbH ist eine Kreuzfahrtgesellschaft mit Sitz in Hamburg

Die Flotte besteht aus sieben Kreuzfahrtschiffen

Alle Schiffe haben den Namen „Mein Schiff“ sowie einen weiteren Zusatz

Drei weitere Schiffe befinden sich im Bau

---------------

Erst kürzlich sorgten vermeintliche Corona-Fälle auf einem Kreuzfahrtschiff von Tui während einer Kreuzfahrt im Mittelmeer für großes Aufsehen. Es stellte sich aber heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte (>>> hier mehr dazu).

Kreuzfahrt: Tui mit großer Ankündigung

Jetzt, da der Herbst in Deutschland so richtig Einzug erhalten hat, versuchen viele Deutsche dem eher kalten und regnerischen Wetter durch eine Reise in sonnigere Regionen zu entfliehen. Durch die Corona-Pandemie ist die Auswahl an potentiellen Zielen im Ausland weiterhin stark eingeschränkt.

---------------

---------------

Tui kündigte jetzt auf seiner Website an, dass das Unternehmen in den Herbstferien weitere Kreuzfahrten in Griechenland anbieten werde. Die beiden Reisen werden jeweils sieben Tage dauern und ihren Start- und Endpunkt auf Kreta haben.

Kreuzfahrt-Liebhaber sollten schnell sein

Wie auch bei anderen Kreuzfahrten, werden auch die Reisen nur inklusive einer An- und Abreise angeboten. Außerdem müssen die Gäste vor der Reise einen Corona-Test machen. Des Weiteren werden auch Landausflüge angeboten, diese müssen aber von Tui organisiert werden.

Kreuzfahrt: Tui macht eine große Ankündigung. (Symbolbild) Foto: imago images / Pacific Press Agency

Da die beiden Kreuzfahrten ab sofort gebucht werden können, sollten Kreuzfahrt-Liebhaber sich besser beeilen, da die Plätze an Bord aufgrund der Corona-Bestimmungen limitiert sind und es aufgrund der Herbstferien zu einem größeren Ansturm kommen könnte.

Bei vielen Kreuzfahrt-Schiffen bleiben jedoch die Aufträge aus - deshalb passiert DAS mit ihnen. Hier mehr dazu>>> (gb)