Kreuzfahrt: Tui bietet neue Mega-Schiffsreise an – und vergisst dabei das Entscheidende

Eine Kreuzfahrt zu schönen Stränden und einfach mal so richtig die Seele baumeln lassen, das hört sich gerade wegen der Corona-Pandemie eher nach einem Traum, denn nach der Realität an.

Doch die Kreuzfahrt-Anbieter wie Tui bereiten sich schon auf die nächsten Reisen vor. Der Konzern bietet eine Mega-Schiffsreise an, doch hat dabei das Entscheidende vergessen.

Kreuzfahrt: Tui bietet neue Mega-Schiffsreise an

Gerade liegen die meisten Kreuzfahrt-Schiffe wegen der weltweiten Pandemie in den Häfen vor Anker. Geht es nach der Kreuzfahrtbranche soll sich das möglichst bald wieder ändern.

---------------

Das ist die Tui-Group:

Touristikkonzern mit Sitz in Hannover

Fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 17 Kreuzfahrtschiffe, 1.600 Reisebüros und Online-Portale

Mehr als 180 Zielgebiete weltweit

Rund 70.000 Mitarbeiter

2019 Umsatz von rund 19 Milliarden Euro

---------------

Schon im Dezember bietet Tui eine große Kreuzfahrt an. Diese soll von Deutschland zur Karibik gehen. Insgesamt unglaubliche 35 Nächte dauert die gesamte Reise. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Touristen einige Regeln einhalten, um an der Kreuzfahrt teilnehmen zu dürfen.

Kreuzfahrt: Tui mit Kreuzfahrt in die Karibik

Die Reisenden müssen bei Reiseantritt ein negatives COVID-19 Testergebnis vorlegen können. Auch das Verlassen des Schiffes ist bei der Reise ausschließlich in Form eines durch TUI Cruises organisierten Landgangs möglich. Individuelle Landgänge sind aktuell wegen der Corona-Regeln nicht gestattet.

---------------

Als Kreuzfahrtschiff ist von Tui das „Mein Schiff 1“ vorgesehen. Die Reise wird nur stattfinden, wenn sie mindestens 1000 Gäste buchen.

Kreuzfahrt: Tui vergisst bei Mega-Schiffsreise das Entscheidende

Die Kreuzfahrt soll am 10. Dezember 2020 in Deutschland starten und dort auch wieder am 14. Januar 2021 enden. Den Gästen soll so ermöglicht werden, Weihnachten und Silvester bei angenehmen Temperaturen in der Südsee genießen zu können.

Kreuzfahrt: Tui möchte im Dezember eine Reise mit „Mein Schiff 1“ durchführen. Foto: imago images / penofoto

Doch wo genau in Deutschland startet eigentlich die Reise? Diese Frage klärt Tui nicht auf. Bisher steht als Startpunkt der Kreuzfahrt nur das Land fest. Eine Stadt oder ein Hafen wird nicht genannt. Die Urlauber können bisher also nur vermuten, wo sie in See stechen werden.

Auf Anfrage dieser Redaktion teilte Tui Cruises Folgendes mit: „Es ist richtig – aktuell haben wir noch keinen Starthafen kommuniziert, wir werden diesen aber in Kürze bekannt geben.“ Wie viele Urlauber dennoch die Reise gebucht haben, wird sich bald zeigen.. (gb)