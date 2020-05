Kreuzfahrt: Tui sagt Reisen ab – doch DARÜBER können Passagiere sich freuen

Kreuzfahrt: Ende Juli könnten die Schiffe wieder mit Urlaubern in See stechen.

Diese Nachricht aus der Welt der Kreuzfahrt hat wohl niemanden mehr überrascht: Bis in den Juli hat auch Tui Cruises alle „Mein Schiff“-Reisen gecancelt.

Doch zumindest für manche enttäuschten Fans der Kreuzfahrt gibt es noch Hoffnung auf den heiß ersehnten Urlaub. Das berichtet unser Partnerportal .

Kreuzfahrt gecancelt – doch für einige Reisende gibt es Hoffnung

Reisen bis in den Juli hinein gestrichen – das ist eben eine ziemlich ungenaue Angabe. Und genau die könnte einigen Urlaubern zu Gute kommen.

Kreuzfahrt: „Mein Schiff“ von Tui startet bald wieder in See! Foto: dpa

Denn manche Kreuzfahrten wurden bis Mitte Juli abgesagt – spätere Reisen können allerdings voraussichtlich stattfinden!

Das erste Kreuzfahrtschiff, das „Mein Schiff Herz“, soll nämlich bereits am 17. Juli wieder mit Touristen an Bord in See stechen.

Deswegen stechen die Schiffe zu unterschiedlichen Zeiten in See

In der Mitteilung der Reederei heißt es dazu: „So bald wie möglich wollen wir wieder Fahrt aufnehmen. “

So gibt es verschiedene Starttermine für die einzelnen Schiffe. Die unterschiedlichen Termine hängen laut Tui damit zusammen, dass jedes Land eigenständig darüber entscheidet, ob und wer einreisen darf.

Die Starttermine für die einzelnen Kreuzfahrtschiffe kannst du bei MOIN.DE nachlesen.

