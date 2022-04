Kreuzfahrt: Es nimmt kein Ende! Tui Cruises legt erneut mit Regeln nach

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Die Osterferien sind im vollen Gange und viele möchten sich von den harten Monaten erholen, die hinter uns liegen. Für einige Touristen kommt da eine Kreuzfahrt infrage.

So ganz kann man den Alltagsstress dort allerdings auch nicht ablegen. Denn das Thema Corona spielt noch länger als gedacht bei der Kreuzfahrt eine Rolle.

Kreuzfahrt: Corona bleibt weiterhin präsentes Thema

Die vergangenen Monate waren turbulent. Kreuzfahrt-Touristen mussten viele Regeln an Bord beachten und nicht selten wurden ganze Reisen geändert oder verschoben.

Jetzt, wo die Hygienemaßnahmen im ganzen Land gelockert werden, haben vermutlich viele Urlauber auf entspanntere Verhältnisse an Deck gehofft. Unsere Kollegen bei MOIN.de erklären allerdings, dass unter anderem TUI an einem strengen Regime festhalten will.

Daten und Fakten zu „Mein Schiff“:

Insgesamt sieben Kreuzfahrtdampfer zählen zur „Mein Schiff“-Flotte der Reederei Tui Cruises

Die gesamte „Mein Schiff“-Flotte fährt unter der Flagge von Malta, daher gibt es auch keine Umsatzsteuer an Bord

Die Reederei hat ihren Firmensitz in Hamburg

Bis voraussichtlich 2026 sollen drei neue „Mein-Schiff“-Kreuzer gebaut werden

Insgesamt ca. 6.980 Besatzungsmitglieder sind an Bord der Schiffe für Tui Cruises im Einsatz

Kreuzfahrt: Das Thema Corona wird an Deck weiterhin eine große Rolle spielen. (Archivbild) Foto: IMAGO / localpic

Eigentlich sollten die Impf- und Testregeln auf den Luxus-Linern nur bis Ende Mai dieses Jahres gelten. Doch mit Blick auf die kommenden Sommermonate plane das Unternehmen eine drastische Verlängerung der Vorgaben.

Kreuzfahrt: Impf- und Testpflicht bleibt auf unbestimmte Zeit bestehen

Laut MOIN.de gelte weiterhin ein vollständiger Impfschutz an Bord und außerdem eine entsprechende Booster-Impfung – und das erst einmal auf unbestimmte Zeit. Vor Reiseantritt sind darüber hinaus zwei Antigentests angedacht. Ausnahme: Die Reise der Mein Schiff Herz am 6. Mai. Hier ist voraussichtlich ein PCR-Test nötig.

Wie die Reedereien ihre Entscheidung rechtfertigen, berichten unsere Kollegen bei MOIN.de. (neb)