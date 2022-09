Kreuzfahrt: Mann fährt das erste Mal mit und nimmt ausgerechnet an DIESER Tour teil – „Nicht nochmal“

Das war Mal eine ganz spezielle Kreuzfahrt!

Denn auf der „Mein Schiff“-Flotte fand ein Metal-Festival statt. Drei Metal-Fans haben sich auf eine Kreuzfahrt der „Full Metal Cruise“ begeben und wollen nicht mehr an der Tour teilnehmen, wie unser Partner-Portal „MOIN.de“ berichtet.

Ganz besondere Kreuzfahrt von Tui

Über drei Tage lang erlebten 2.000 Passagiere an Bord der „Mein Schiff 3“ ein Metal-Festival auf Hoher See. 19 Hard-Rock-Bands spielten auf drei Bühnen. Dafür mussten 35 Tonnen Technik dafür auf das Schiff geladen werden.

Eventkategorien auf „Mein Schiff“:

Theater, Musical & Shows: Täglich neue Kreationen von Rock-Show bis klassischem Konzert

Täglich neue Kreationen von Rock-Show bis klassischem Konzert Klanghaus, Studio und Schaubühne: Moderne Kunst & Kultur und Live-TV in unglaublicher Atmosphäre

Moderne Kunst & Kultur und Live-TV in unglaublicher Atmosphäre Infotainment: Diverse Weiterbildungen mit Lektorenvorträgen und Kursen

Diverse Weiterbildungen mit Lektorenvorträgen und Kursen „Mein Schiff“ Abendschau: Talkshow mit Einblick in das Programm auf Bord

Mit dabei sind auch drei Männer, die sich gemeinsam mit „Kabel Eins“ auf die Reise begeben und die besondere Kreuzfahrt von Tui getestet haben.

Neben der Hard-Rock-Musik gibt es auch Landgänge in Newcastle und Invergordon, damit die Passagiere auch England und Schottland ein wenig kennenlernen können.

Kreuzfahrt: Mann will das „nicht nochmal“ machen

Probleme gab es allerdings direkt beim Onboarding. Den Männern fiel die Orientierung auf der großen „Mein Schiff 3“ schwer.

Sogar die Höhe der Türen und Decken-Schilder wurden einem der Männer, der über zwei Meter groß ist, zum Verhängnis – hier und da stieß er sich.

Weitere Kreuzfahrt-News:

Kreuzfahrt: Ex-Mitarbeiter rechnet ab – „Die reine Völlerei“

Kreuzfahrt: Frau tritt Reise auf dem berühmten „Schlagerliner“ an – und zieht eindeutiges Fazit

Kreuzfahrt: Wichtiger Service an Bord fällt aus – Eltern gehen auf die Barrikaden

Was für einen Gänsehaut-Moment die Männer direkt am ersten Tag an Bord erlebten und was einer der Männer „nicht nochmal“ machen wird, kannst du bei unserem Partner-Portal „MOIN.de“ nachlesen.