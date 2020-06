Kreuzfahrt: Tui-Chef mit ernüchternder Prognose – „Daran geht kein Weg vorbei“

Kreuzfahrt-Anbieter haben aktuell besonders stark zu kämpfen. Durch die Corona-Pandemie bleiben die Kreuzfahrt-Schiffe still. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, dass Tui-Chef Fritz Joussen sich fühle, als sei er bei voller Fahrt ausgebremst worden.

Zum Unternehmen gehört die Kreuzfahrt-Flotte „Mein Schiff“, die etliche Fahrten rund um den Globus anbietet.

Kreuzfahrt: Drastische Konsequenzen

Der Tui-Chef sagte, dass das Kreuzfahrt-Unternehmen vom Staat bereits 1,8 Milliarden Euro erhalten hätte, um diese Durststrecke zu überbrücken. Doch dabei handele es sich allerdings um einen Kredit, der mit Zinsen zurückgezahlt werden muss.

Die Kreufahrt-Industrie muss ordentlich einstecken. (Symbolbild) Foto: imago images / Andre Lenthe

Doch Joussen ist der Überzeugung, dass der Tourismus 2020 doch noch aufleben wird, jedoch unter anderen Bedingungen als gewohnt. Man arbeite gerade an Konzepten, um eine Kreuzfahrt auf hoher See wieder möglich zu machen.

--------------------------

Weitere News auf MOIN.DE

--------------------------

Doch in einem ist er sich sicher: Die Kreuzfahrt-Welt wird nach Corona nicht mehr dieselbe sein. Und dieser Tatsache müsse Tui sich stellen.

------------

Das ist Tui:

Die Tui AG ist ein börsennotierter Touristikkonzern

Dazu gehört auch das Unternehmen Tui Cruises

Tui cruises ist die Kreuzfahrtgesellschaft der Tui

-----------

Deswegen will der Konzern prüfen, ob sich Aktivitäten, Investitionen und Präsenz in Märkten sowie Zielländern in Zukunft noch rentieren würden. Ist etwas nicht mehr profitabel, so würde man es einstellen. „Daran geht kein Weg vorbei“, beteuert Joussen.

Welche Konsequenzen das für Tui und die Kreuzfahrt-Branche genau bedeuten soll, liest du bei MOIN.DE. (ldi)

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>