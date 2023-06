Kreuzfahrt-Fans sind sich sicher: Es gibt nichts Schöneres als den Urlaub auf dem Meer. Doch was dabei alles passieren kann, mussten jetzt die Passagiere der „Independence of the Seas“ schmerzlich feststellen.

Denn ein Tropensturm zog so plötzlich auf, dass sich kaum jemand trockenen Fußes retten konnte. Was da genau passiert ist, liest du im folgenden Artikel.

Kreuzfahrt-Schiff gerät in krassen Tropensturm

Wenn ein Kreuzfahrt-Schiff aus dem Hafen läuft, ist das immer ein ganz besonderes Erlebnis für die Passagiere. Viele stehen an der Reling und schauen sich das Spektakel an. Einige Reedereien machen daraus sogar ein richtiges Event.

Auch auf der „Independence of the Seas“ sind am Freitag (16. Juni) viele Urlauber auf dem Pooldeck unterwegs, um die Ausfahrt aus dem Hafen von Port Canaveral (Florida) zu genießen. Doch ganz plötzlich zieht ein heftiger Tropensturm mit Starkregen auf und trifft das Kreuzfahrt-Schiff unvermittelt, wie das Portal „schiffe-und-kreuzfahrten.de“ berichtet. Zahlreiche Passagiere müssen fluchtartig ihren entspannten Platz verlassen, um sich in Sicherheit und ins Trockene zu bringen. Einige müssen sich sogar an der Reling festhalten, damit der starke Wind sie nicht wegpustet. Sonnenliegen und Sonnenschirme fliegen durch die Luft. Diese krassen Szenen kursieren aktuell sogar im Internet, da einige der Gäste das ganze Szenario auf Video festgehalten haben.

So schnell weg, wie er gekommen ist

Nach nur wenigen Minuten ist das Unwetter bereits wieder vorbei. Der Sturm ist so schnell weg, wie er gekommen war. Doch das Bild, das sich nun den Gästen bietet, ist unglaublich: Auf dem Pooldeck steht nichts mehr an seinem Platz. Der Tropensturm hinterlässt eine wahre Schneise der Verwüstung. Doch zum Glück beschränken sich die Schäden größtenteils nur auf die Einrichtung des Kreuzfahrt-Schiffes. Einige Passagiere wurden zwar leicht verletzt, doch niemand trägt schwere Verletzungen davon.

Und das auch dank der Crewmitglieder, die sofort zur Stelle waren, um zu helfen. Zudem hatte der Kapitän die Situation unter Kontrolle und konnte sein Kreuzfahrt-Schiff gut durch den Sturm steuern.

Bei zwei blinden Touristinnen dagegen ging es nicht so glimpflich aus. Was ihnen an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes passiert ist, erfährst du hier.