Kreuzfahrt: Touristen dürfen wieder auf die Aida – doch die Sache hat einen gewaltigen Haken

Kreuzfahrt: Seit letztem Wochenende stechen wieder Schiffe von Aida in See. (Symbolbild)

Seit Samstag stechen auch die Schiffe von Aida wieder für Kreuzfahrten in See.

Viele Kreuzfahrt-Fans freuen sich über die Angebote der Reederei, aber die Sachen hat einen Haken.

Kreuzfahrt: Touristen dürfen wieder auf die Aida

Am vergangenen Samstag stach mit der „Aida Blu“ das erste Kreuzfahrtschiff der Reederei wieder in See. An Bord befinden sich jetzt auch wieder einige Touristen. Das Ziel der siebentägigen Reise ist die italienische Ostküste. Auch die Insel Sizilien wird von dem Schiff angesteuert. Die Kreuzfahrt beinhaltet auch einige Landgänge – unter anderem in Neapel, Palermo und Rom –, welche allerdings geführt sein müssen, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

---------------

Das ist Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2019) besteht die Flotte aus 14 Schiffen

15.000 Menschen aus 50 Ländern arbeiten für Aida, davon 13.500 an Bord der Schiffe

Der Firmensitz von Aida ist in Rostock, die Reederei hat ihren Sitz in Hamburg

Die Schiffe fahren unter italienischer Flagge, Aida gehört zum italienischen Unternehmen Costa Crociere

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

---------------

Auch wenn sich viele Urlauber über den Start der Kreuzfahrten freuen, ist an Bord nicht alles so wie vor der Corona-Pandemie.

Kreuzfahrt: Aida bietet wieder Reisen an – aber die Sache hat einen Haken

Dass Aida wieder Kreuzfahrten anbieten kann, hängt auch damit zusammen, dass es ein Hygiene-Konzept gibt, welches eine Ausbreitung des Coronavirus während der Kreuzfahrt verhindern oder zumindest eindämmen soll.

---------------

---------------

Ein Passagier postete in einer Facebook-Gruppe ein Bild, welches eine leere Tanzfläche auf der „Aida Blu“ zeigt. Dazu schrieb er: „Musik wie immer. Tanzen leider nicht.“ Das Tanzverbot gehört zu den Hygiene-Maßnahmen.

Kreuzfahrten: Auf den Schiffen gelten strenge Hygiene-Regeln. (Symbolbild) Foto: imago images / Scanpix

Was die anderen Gruppen-Mitglieder zu dem Post sagten, erfährst du auf MOIN.DE. (gb)