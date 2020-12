Kreuzfahrt-Tourist packt aus: Was er sagt, macht wenig Lust auf Urlaub

Wer in diesem Jahr einen Kreuzfahrt-Urlaub gebucht hat, ließ sich auf ein Risiko ein. Wegen der Pandemie konnten einige Schiffe gar nicht erst in See stechen. Auch nach den Lockerungen war der Betrieb auf dem Kreuzfahrt nicht derselbe wie zuvor.

Das Kreuzfahrt Schiff "Mein Schiff" von dem Reiseanbieter TUI musste eine Reise in die Karibik absagen. Stattdessen hatten die betroffenen Passagiere die Möglichkeit an einer Reise zu den Kanaren teilzunehmen. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet von den Erfahrungen der Urlauber.

+++ Kreuzfahrt mit Tui: „Mein Schiff 2“ hält in Teneriffa – am Hafen müssen Touristen schlucken +++

Kreuzfahrt: Besondere Umstände für die Passagiere

Eigentlich sollte "Mein Schiff" am 17. Dezember eine Reise in die Karibik starten. Allerdings ist das Vorhaben aufgrund der dramatischen Entwicklung der Infektionszahlen geplatzt. Nun hieß es Kanaren!

Daten und Fakten zu „Mein Schiff“:

Insgesamt sieben Kreuzfahrtdampfer zählen zur „Mein Schiff“-Flotte der Reederei Tui Cruises

Die gesamte „Mein Schiff“-Flotte fährt unter der Flagge von Malta, daher gibt es auch keine Umsatzsteuer an Bord

Die Reederei hat ihren Firmensitz in Hamburg

Bis voraussichtlich 2026 sollen drei neue „Mein-Schiff“-Kreuzer gebaut werden

Ein Passagier aus Hamburg schilderte gegenüber unserem Partnerportal die besonderen Umstände auf dem Kreuzfahrtschiff.

Aufgrund der Corona-Pandemie gestaltet sich für der Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff anders als sonst. Foto: picture alliance/dpa/XinHua | Then Chih Wey

Aufgrund der strengen Hygieneauflagen gestaltete sich die gesamte Reise etwas anders als gedacht.