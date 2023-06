Kreuzfahrt: Urlauber teilt irre Aufnahmen – einmalig, was er an Bord erlebt

Eine Kreuzfahrt mitzumachen, gehört für viele Durchschnittsverdiener zum absoluten Luxus. Das ganze Jahr wird für ein paar Tage Entspannung gespart – doch was dieser Mann an Bord eines Dampfers erlebte, lässt sich mit dem Wort „Luxus“ eigentlich kaum noch beschreiben.

Von einer Kreuzfahrt können viele Menschen nur träumen – und von einer Kreuzfahrt, wie sie dieser Mann erlebte, sowieso: Der TikToker Blake R. behauptete, als einziger Passagier auf einem Kreuzfahrt-Schiff gewesen zu sein. Von dem Erlebnis teilte er irre Aufnahmen auf seinem Social-Media-Account.

Kreuzfahrt-Passagier läuft durch leeren Speisesaal

Das Online-Portal „Dexerto.com“ berichtet von dem unglaublichen Vorfall. Die meisten Kreuzfahrt-Schiffe haben eine Kapazität von bis zu 3.000 Gästen. Umso ungewöhnlicher, was Blake R. also an Bord erlebte. „Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist“, sagte er in einem TikTok-Video, welches inzwischen viral gegangen ist. Mit welchem Kreuzfahrt-Schiff er gereist ist, ist unklar.

Das Video zeigt ihn in verschiedenen Szenen an Bord. In einer Sequenz schlendert er durch einen leeren Speisesaal. „Es läuft sogar ein Film nur für mich“, sagte er in dem TikTok und zeigte auf eine große Kinoleinwand an Deck. „Alle Shows finden noch statt, die Pools sind geöffnet. Hier bin buchstäblich nur ich.“

TikTok-Community äußert sich zu dem ungewöhnlichen Video

Ob seine Behauptungen stimmen, lässt sich nicht verifizieren. In der TikTok-Community findet der Clip jedenfalls hohen Anklang. „Das ist die einzige ansprechende Kreuzfahrt, die ich je gesehen habe“, kommentierte beispielsweise eine Person unter dem Beitrag.

Andere wiederum finden die Situation beängstigend: „Ich warte auf die Nachricht über einen Mann, der nie von einer Kreuzfahrt zurückgekommen ist.“