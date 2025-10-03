Sturm-Chaos über Nordeuropa – es trifft zahlreiche Kreuzfahrt-Passagiere

Nordeuropa wird von einem heftigen Herbststurm heimgesucht, der insbesondere auf der Nordsee für gefährliche Verhältnisse sorgt. Viele Kreuzfahrt-Schiffe müssen ihre geplanten Routen ändern, um dem schlechten Wetter zu entgehen. Betroffen sind unter anderem die MSC Preziosa, MSC Euribia, AIDAnova und AIDAperla.

Die AIDAnova von AIDA Cruises, aktuell auf einer Norwegen-Kreuzfahrt ab Kiel unterwegs, wird ihren morgigen Seetag überspringen. Stattdessen macht das Schiff durch höhere Geschwindigkeit bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag im Kieler Hafen fest. So bleibt der Gästewechsel am Samstag (4. Oktober) planmäßig.

Kreuzfahrt-Routen der AIDAnova und MSC Euribia angepasst

Auch die MSC Euribia, ebenfalls auf Norwegen-Kreuzfahrt und regelmäßig in Kiel zu Gast, hat ihre Route geändert. Der Aufenthalt im malerischen Flåm wurde verkürzt. Statt bis 18 Uhr liegt das Schiff nur bis 13.30 Uhr. Ziel ist eine frühere Ankunft im sicheren Hafen von Kiel, wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet.

+++ Frankreich-Urlauber müssen neues Kleidungs-Verbot beachten – sonst droht ein Bußgeld! +++

Für die MSC Preziosa gibt es ebenfalls Änderungen: Die Rückkehr nach Hamburg erfolgt witterungsbedingt bereits am Freitag, ganze zwei Tage früher als geplant. Oslo wird komplett ausgelassen. Stattdessen verbringt das Schiff zusätzliche Liegezeit im Hamburger Hafen, um der Sturmgefahr zu entkommen und die Sicherheit aller zu gewährleisten.

+++ Deutsche kriegt Preis-Schreck im Kroatien-Urlaub – plötzlich hat sie eine irre Idee +++

Frühankunft der AIDAperla in Hamburg

Die ursprünglich für den Sonntagmorgen (5. Oktober) geplante Ankunft wird so um ganze 48 Stunden vorverlegt. Auf ihrer letzten Norwegen-Kreuzfahrt der Saison 2025 möchte die MSC Preziosa potenzielle Risiken im Sturmgebiet vollständig vermeiden.

Auch die AIDAperla, aktuell auf einer Kreuzfahrt mit Start und Ziel in Hamburg, passt ihren Reiseverlauf an. Zur Sicherheit der Gäste steuert sie den Hamburger Hafen bereits am Freitag an, wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet. Geplant ist die Ankunft am Nachmittag, nachdem das Schiff mit erhöhtem Tempo von Rotterdam nach Hamburg fährt.

Dank der geänderten Zeitplanung entstehen laut AIDA Cruises keine Einschränkungen beim Gästewechsel. Ursprünglich wäre die AIDAperla erst am Samstagmorgen eingetroffen. Doch auch hier steht Sicherheit an oberster Stelle.

Die Reedereien reagieren flexibel auf das Wetterchaos. In jedem Fall genießen Sicherheit, Stabilität und Komfort für Passagiere und Crew höchste Priorität. Dank der Änderungen bleibt der Kreuzfahrt-Spaß für die Reisenden größtenteils erhalten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.