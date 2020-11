Kreuzfahrt: SO ein Schiff hast du sicher noch nie gesehen – es ist nicht für Menschen gemacht

Kreuzfahrt-Fans aufgepasst! Ein neues Kreuzfahrtschiff sorgt im Internet für Begeisterung. So ein Modell hat es noch nie gegeben.

Besonders in diesem Jahr war es für Kreuzfahrt-Urlauber nicht einfach. Viele wären gerne verreist, doch Corona machte der Reisebranche einen Strich durch die Rechnung. Für Nostalgiker und Kreuzfahrt-Fans wird dieser Bau für Vorfreude auf die Zeit nach Corona sorgen.

Kreuzfahrt: Fans sind begeistert von besonderem Schiff

Im Internet kursieren derzeit Bilder eines neuen Kreuzfahrtschiffes, die Begeisterung erzeugen. Auf Facebook konnten Kreuzfahrt-Fans erste Eindrücke des neuen Modells sammeln. Etwas ist an diesem Riesen-Dampfer nämlich ganz besonders...

Und zwar wurde das Kreuzfahrtschiff aus LEGO gebaut. 2.5 Millionen Steine wurden in dem Modell verarbeitet und sorgen bei Fans für Begeisterung. In einem Video auf Facebook präsentiert LEGO das neue Modell. Das Kreuzfahrtschiff ist detailgetreu nachgebaut, mit dem entscheidenden Unterschied, dass lediglich kleine Figuren an Bord Platz haben. „Together we build dreams“ ist das Motto der Aktion.

Und tatsächlich sorgt das Video für viel Freude unter den Facebooknutzern: „Super, einfach gigantisch. Wo kann man das besichtigen?“, schreibt eine Frau in den Kommentaren.

weitere Reaktionen:

„Bin immer wieder begeistert was aus diesen kleinen Steinen so alles entstehen kann!“

„Da schlägt mein Herz gleich schneller“

„Sehr schön, einfach mega toll“

Worum es sich bei dem Bau genauer handelt erklärt der Spielzeughersteller allerdings nicht. (neb)