Kreuzfahrt: Service-Wüste an Bord – „Das würde ich so nicht mehr buchen“

Mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Dominikanische Republik – was kann es Schöneres geben? Traumhafte Strände, türkisblaues Wasser und lebensfrohe Städte. Eine Reise in dieses Traumurlaubsland lohnt sich durchaus. Das dachte sich auch diese Passagierin, als sie die Kreuzfahrt buchte.

Besonders freute sie sich auf die Landausflüge, um ferne Länder und Kulturen zu erkunden. Doch ihre Freude flachte schnell ab, als sie das Ausflugsangebot der Aida sah. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete.

Kreuzfahrt-Enttäuschung an Bord: Horrende Preise und Massenabfertigung

„Die beste Pizza der Weltmeere, Saunalandschaft mit wunderschönem Ausblick, Feiern auf der Poolparty bis es dämmert oder sportlich dem Sonnenaufgang entgegenlaufen“, wirbt die „Aida Luna“ mit ihrem Schiff. Zahlreiche Restaurants sorgen für die Verpflegung und im Spa-Bereich können sich die Kunden so richtig entspannen. Klingt traumhaft. Doch neben diesem reichhaltigen Angebot freute sich diese Passagieren vor allem auf die Landausflüge, als sie im November mit der „Aida Luna“ in Montego Bay (Jamaika) in See stach.

Doch von den Ausflügen, die Aida anbot, war sie maßlos enttäuscht. „Ich würde keine Touren mehr über Aida selbst buchen, weil die unfassbar teuer sind. Es ist auch voll die Massenabfertigung, weil locker 20 bis 30 Leute mit einem unterwegs sind“, äußerte sie sich gegenüber „MOIN.DE“.

Sind Aida-Ausflüge zu teuer?

Die Passagierin ist sich sicher: Landausflüge würde sie immer wieder bei externen Anbietern buchen. Diese seien um einiges billiger als die Ausflüge von Aida. Außerdem seien Ausflüge über externe Anbieter aufgrund der kleinen Gruppengröße um einiges angenehmer. Wie viel genau sie mit dem externen Buchen gespart haben und was der Unterschied zu Aida-Ausflügen war, kannst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ nachlesen.

Doch einen riesigen Nachteil hat das Buchen über externe Anbieter: Das Schiff wartet nicht. Denn ist man auf einem Aida-Ausflug unterwegs, legt das Schiff nicht ab, ehe die Passagiere wieder an Bord sind.