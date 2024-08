Kreuzfahrt: Wahnsinns-Neuigkeiten! Darauf können sich Urlauber jetzt freuen

Rund 31,7 Millionen Passagiere haben im vergangenen Jahr eine Kreuzfahrt unternommen. Urlaub auf hoher See wird immer beliebter, vor allem nach den Corona-Jahren boomt das Geschäft. Zahlreiche Reedereien bieten die unterschiedlichsten Angebote, weltweit können Passagiere neue Orte entdecken und sich an Bord verwöhnen lassen. Über den besten Anbieter oder das beste Kreuzfahrtschiff scheiden sich die Geister.

Oft bieten neuere Schiffe mehr Komfort oder neue Angebote, doch in den letzten drei Jahren wurden kaum Neubauten von den Reedereien in Auftrag gegeben. Damit ist jetzt Schluss. Die Passagiere können sich auf Großes freuen. Von Tui Cruises bis MSC wird viel geplant!

Kreuzfahrt: Viele Neubauten geplant

In den Jahren 2020 bis 2023 wurden kaum Aufträge für neue Hochseekreuzfahrtschiffe erteilt. Doch in diesem Jahr sieht es anders aus. Derzeit ordern viele Reedereien wieder Neubauten für zahlreiche Kreuzfahrtflotten weltweit, berichtet „Schiffe und Kreuzfahrten“. Vor allem die Reedereien Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Royal Caribbean International und Viking Ocean Cruises geben Gas und wollen wachsen. In einer Übersicht zeigt das Fachmagazin, welche neuen Kreuzfahrtschiffe in den kommenden Jahren geplant sind.

So sollen im kommenden Jahr neue Schiffe von Celebrity Cruises, Disney Cruise Line oder auch Royal Caribbean International kommen. Und Tui Cruises freut sich sicher schon auf das neue „Mein Schiff 7“. Die Neubauten werden vor allem von Chantiers de l’Atlantique in Frankreich, Fincantieri in Italien oder der Meyer Werft Gruppe gebaut.

Neue Kreuzfahrtschiffe 2025

Die neue „Mein Schiff 7“ ist aber nicht der einzige neue Dampfer von Tui Cruises. So soll in zwei Jahren auch die „Mein Schiff Relax“ in See stechen. Auch MSC Cruises plant ein neues Kreuzfahrtschiff mit dem Namen „MSC World America“. Darüber hinaus sollen nach Angaben von „Schiffe und Kreuzfahrten“ bis 2025 weitere 15 Schiffe in Dienst gestellt werden, darunter wiederum zwei neue Schiffe der Disney Cruise Line oder die neue „Star of the Seas“ von Royal Caribbean International.

In den kommenden zwei Jahren können sich Kreuzfahrtfans also auf einige neue Schiffe verschiedener Reedereien freuen. Und auch von 2026 bis 2033 ist noch einiges geplant!