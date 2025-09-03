Größer, luxuriöser, ausgefallener: Das sind die aktuellen Kreuzfahrtschiffe der Superlative

Ende August ist die „Star of the Seas“ – ein neues Schiff der Superlative der Reederei Royal Caribbean – auf ihre erste Fahrt in die Karibik in See gestochen. Mit ihren 365 Metern bietet sie Platz für 7.600 Passagiere und ist damit nun das größte Kreuzfahrt-Schiff der Welt (wie bereits berichtet).

Die modernsten Kabinen, neue Unterhaltungsangebote und eine exquisite Küche an Bord zählen zu den Vorzügen des Kreuzfahrtschiffes. Zwar führt die „Star of the Seas“ die Liste der größten Schiffe an, doch andere stehen ihr kaum in Größe und Attraktionen nach. Wir haben dir hier alle Erwähnenswerten zusammengestellt.

Kreuzfahrtschiffe: Groß, größer und exklusiver

Bis 2023 war sie noch das größte Kreuzfahrtschiff der Meere: die „Wonder of the Seas“. Ebenfalls von der Reederei Royal Caribbean. Das Monstrum ist nur drei Meter kürzer als die „Star of the Seas“. Sie überzeugt mit einer Art Central Park mit echten Pflanzen, einem Aqua-Theater und sogar einer Bar, in der Roboter-Barkeeper Getränke servieren.

Auch die „Icon of the Seas“ ist ein wahrer Riese mit 365 Meter Länge. Hier gibt es insgesamt sieben Pools und den weltweit größten Wasserpark auf See. Die Suiten sind besonders modern und luxuriös, dafür setzt Royal Caribbean auf eine nachhaltige Antriebstechnologie mit LNG (Flüssigerdgas). Die „Symphony of the Seas“ steht dem mit 361 Metern kaum nach. Hier können Gäste sogar auf hoher See Eislaufen.

Kreuzfahrtschiffe mit Größe, Luxus und mehr

Hier noch ein paar bemerkenswerte Highlights: Die „MSC World Europa“ mit Infinity Pools und einer elf-deck hohen Rutsche („Venom Drop“), die „Aida Nova“ mit einer Bordbrauerei oder auch die „Norwegian Prima“ mit dem Ocean Boulevard und einer Go-Kart-Bahn. Zuletzt hat auch das größte jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff seine Jungfernfahrt angetreten. Die „Disney Adventure“ überzeugt mit reichlich Entertainment und vielen Aktivitäten – ähnlich einem Disneyland auf hoher See.

Fernab der Superlative und des Bohei gibt es auch Schiffe, die mehr Wert auf Exklusivität legen und den Gästen lieber mehr Platz lassen wollen. So etwa die „Seven Seas Explorer“: Mit „nur“ 224 Metern fokussiert sich das Schiff der Reederei Regent Seven Seas Cruises Luxus in edlem Marmor und feinster Gourmetküche. Dazu gibt es geräumige Suiten und einen Butler-Service. Letzteres gibt es allerdings auch auf der größeren „Queen Mary 2“, nebst Afternoon Tea und einem Planetarium an Bord.

Auch die „Scenic Eclipse“ setzt auf Luxus für gerade einmal 228 Gäste. Ein Weltklasse-Spa überzeugt an Ort, ein Hubschrauber und U-Boote bringen die Passagiere an entlegene Orte. Die „The Ritz-Carlton Yacht Collection“ führt sogar an exklusive Häfen. Innovation, Luxus, Abenteuer, Exklusivität – diese Schiffe werden den Bedürfnissen wählerischer Passagiere sicher gerecht.