Kreuzfahrtschiff muss plötzlich umdrehen – nach zwei Stunden knallte es

Wer eine Kreuzfahrt bucht, erhofft sich eine traumhafte Reise auf hoher See und viele exotische Reiseziele, an denen man vor Anker gehen kann. Die Routen sind fest geplant, Abweichungen davon gibt es nur im absoluten Notfall.

Dass ein Kreuzfahrtschiff womöglich sogar umkehren muss, kommt besonders selten vor. Doch beim Luxus-Kreuzer „Wonder of the Seas“ der US-Reederei Royal Caribbean International ist genau das kürzlich eingetreten.

Verletzte nach Prügelei auf Kreuzfahrtschiff

Am Montag (15. September) legte das Schiff in Miami ab und brach zu einer fünftägigen Kreuzfahrt zu den Bahamas auf. Doch nach nur zwei Stunden endete die Reise im Chaos – und das Schiff musste mit zwei Verletzten zurückkehren. Was war passiert?

Ausgerechnet am Kinderpool war ein Streit zwischen zwei Personen ausgebrochen – der schnell von der verbalen in die handgreifliche Ebene überging. Der Auslöser des Streits? Unbekannt. Aber es muss eine heftige Auseinandersetzung gewesen sein, denn sie endete damit, dass beide Streithähne verletzt wurden und medizinische Versorgung benötigten.

Der Kapitän entschied sich gegen 18.40 Uhr, zum Port Miami zurückzukehren. Dort warteten bereits informierte Polizeibeamte und kümmerten sich um die beiden Unruhestifter. Die leicht Verletzten wurden ins nahegelegene Jackson Memorial Hospital gebracht.

Es passierte nicht zum ersten Mal

Wie „Bild.de“ berichtet, war dies nicht der einzige unschöne Vorfall auf einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste Floridas. Bereits im August prügelten sich mehrere Menschen auf dem Dampfer „Sunshine“, ebenfalls im Hafen von Miami. Es gab mehrere Verletzte – und das alles nur, weil es am Buffet zu Meinungsverschiedenheiten über die Hähnchenstreifen gekommen war.