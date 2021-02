Kreuzfahrt-Knaller! Auf diesem Schiff ist es komplett anders als du es gewohnt bist

Wer sich zurzeit auf eine Kreuzfahrt begeben will, der hat es nicht leicht.

Denn eine Kreuzfahrt in Corona-Zeiten mitzumachen, ist an viele Bedingungen geknüpft und nicht so einfach umsetzen.

Besondere Kreuzfahrt setzt auf spezielles Angebot

Nun haben Schiffsliebhaber allerdings die Chance, eine Luxuskreuzfahrt zu unternehmen, die völlig anders ist als alle anderen Urlaube auf einem Schiff.

Denn die Kreuzfahrt mit der Luxusyacht „Science Eclipse“ ist so angelegt, dass das Schiff niemals an Festland anlegt.

Luxusyacht mit Privat-Butler und eigenem U-Boot

Außer natürlich zu Beginn und Ende der Kreuzfahrt. Dennoch wirbt das Unternehmen damit, dass Passagiere auf der Luxusyacht genug Action erleben.

Es gibt neben privaten Butlern nämlich auch ein U-Boot für sechs Personen, das die Passagiere in die Unterwasserwelten vor Kalifornien entführen soll.

Die wichtigsten Codes an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes:

Bravo = Feuer an Bord

Alpha = Medizinischer Notfall

Kilo = Personal muss sich bei den Notfallstellen melden, beispielsweise für Evakuierungen

Echo = Schiff beginnt zu treiben

Oscar = Mann über Bord

30-30 = Putzkolonne wird gebeten, Dreck zu beseitigen; ein PVI (public vomiting incident) ist ein „Vorfall öffentlichen Erbrechens“

Operation Bright Star = Toter an Bord

12 Tage Kreuzfahrt kosten richtig viel Geld

Doch der Spaß hat auch einen beachtlichen Preis, wie der britische Daily Star berichtet.

Für 12 Tage Urlaub bezahlst du locker etwas mehr als 8500 Euro. zu der Bedingung, dass du im April 2023 die Kreuzung wahrnimmst.

Darin ist zwar alles enthalten, günstig es allerdings nicht gerade. (fb)