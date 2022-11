Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Dampfer durchfährt schicksalhafte Gewässer – plötzlich rennen alle zur Reling

Auch im deutschen Winter stechen die Kreuzfahrt-Schiffe weiterhin in See. Doch die Ziele der unterschiedlichen Reedereien verändern sich. Während sie im Sommer viel in und um Europa unterwegs sind, wird es im Winter deutlich exotischer. So bekommen die Urlauber auch zu dieser Jahreszeit auf ihren Kreuzfahrten angenehme Temperaturen geboten.

Nun hat einer der Kreuzfahrt-Giganten von „Mein Schiff“ ein schicksalhaftes Gewässer durchquert. Die Gäste an Bord waren plötzlich ganz aufgeregt und finden sich an der Reling des Schiffes ein.

Kreuzfahrt-Schiff in schicksalhaftem Gewässer

Auch wenn es in Deutschland verhältnismäßig milde ist, wollen viele Reisende lieber wärmere und exotischere Ziele erkunden. Das wissen auch die Reedereien und haben deswegen einen Großteil ihrer Schiffe aus Europa abgezogen, berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Die „Mein Schiff 5“ ist dabei in einem Gewässer unterwegs gewesen, das sehr bekannt ist: Dabei handelt es sich um den Suez-Kanal. Dieser war immer wieder in den Schlagzeilen. So beispielsweise, als die „Ever Given“ in dem Kanal havarierte und so den ganzen internationalen Frachtverkehr aufhielt. Derzeit ist der Kanal allerdings frei und so konnte der Kreuzfahrt-Dampfer ihn durchqueren.

Urlauber wollen sich DAS nicht entgehen lassen

Bei ihrer Durchquerung kam es zu einem sehr spektakulären Anblick. Kurz vor der Friedensbrücke bei El Qantara laufen die Kreuzfahrt-Passagiere zur Reling vorne am Bug. Denn dort befindet sich der beste Platz, um tolle Aufnahmen von der Brücke zu machen.

„Nach Highlight-Häfen in Ägypten, Jordanien, dem Oman und Dubai, nimmt unsere ‚Mein Schiff 5‘ endlich wieder Kurs Richtung Singapur“, schreibt Tui Cruises auf Facebook. Kurz davor war schon die „Mein Schiff 6“ durch den Suezkanal geschippert. Was die Urlauber von der spektakulären Wasserstraße halten, erfährst du auf „MOIN.de„.