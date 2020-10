Kreuzfahrt: Schiff startet von Genua – als DAS rauskommt, wird die Reise sofort abgebrochen

Das Kreuzfahrt-Schiff Costa Diadema schipperte von Genau (Italien) aus. 14 Tage lang sollte die Reise dauern, doch die wurde sofort beendet, als etwas sehr Wichtiges herauskam.

Am 28. September fuhr das Kreuzfahrt-Schiff von Costa Cruises nach Genua und beendete die Riese dort am 12. Oktober. Anschließend ging es wieder von Genua aus los. Danach sollte es wieder für 14 Tage weitergehen.

Kreuzfahrt-Schiff muss plötzlich stoppen

Mit an Bord: Viele Passagiere der ersten Fahrt und auch viele Neue aus Frankreich. Das Fatale: Sieben dieser Passagiere gingen am 10. Oktober von Bord, um Palermo zu erkunden, berichtet „USA Today“.

Denn wie sich später herausstellte, haben sich die Kreuzfahrt-Passagiere mit Corona infiziert. Diese Personen mussten von Bord gehen und wurden isoliert.

Alle Gäste wurden getestet und mussten negativ sein, um an Bord gehen zu können. „Sie wurden isoliert und sofort in speziellen Einrichtungen an Land in Palermo in Absprache mit den italienischen Gesundheitsbehörden gemäß Protokoll von Bord gebracht“, sagt Roger Frizzell, Sprecher der Carnival Corp., der Muttergesellschaft von Costa.

Kreuzfahrt: Insgesamt acht Passagiere infiziert

Danach ging die Fahrt wie gewohnt weiter. Dennoch wurden Kontakte auf dem Kreuzfahrt-Schiff nachverfolgt, um weiter mögliche Infizierte ausfindig zu machen. Dann der Schock: Noch eine Person ist infiziert und hat Symptome.

Dann entschließt sich das Unternehmen zu einem drastischen Schritt. Sie beendete die Kreuzfahrt-Reise vorzeitig.

„Aufgrund der epidemiologischen Situation in Frankreich und der neuen Beschränkungen, die die französische Regierung am 14. Oktober eingeführt hat, haben wir die Entscheidung getroffen, das Ende der Kreuzfahrt vorwegzunehmen“, sagte Costa Cruises.

Weiter heißt es laut USA Today: „Die verantwortungsvolle Entscheidung wurde getroffen, um eine sichere Rückkehr der Passagiere in ihr Land zu ermöglichen.“ (ldi)