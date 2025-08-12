Panik und Schreie an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes – plötzlich bricht die Wasserrutsche auseinander

Ein dramatischer Vorfall erschütterte eine Kreuzfahrt mit der „Icon of the Seas“. Eine Wasserrutsche des weltweit größten Kreuzfahrt-Schiffs brach mitten im Betrieb auseinander und verletzte einen Passagier schwer.

Der Adrenalin-Kick des Bord-Wasserparks verwandelte sich in eine erschreckende Situation, die zahlreiche Gäste entsetzte. Der Unfall geschah auf der höchsten Wasserrutsche auf See, der „Frightening Bolt“. Beim Hinabrutschen zersplitterte die Rutsche plötzlich.

Ein Verletzter erlitt tiefere Schnittwunden an Bein und Rücken, glücklicherweise fiel er jedoch nicht durch das Loch. „Stoppt die Rutsche!“, riefen geschockte Menschen vor Ort, um Schlimmeres zu verhindern, wie „cruisehive.com“ berichtet.

Kreuzfahrt-Drama: Rutsche wird zur Gefahr

Nach dem Sturz des Wassers wurde das Loch fotografiert. Scharfe Plastikkanten waren sichtbar, plötzlich wurde der Wasserpark zur Gefahrenzone. Das betroffene Deck wurde sofort abgesperrt.

+++Kreuzfahrten ersatzlos gestrichen – Passagiere bangen um ihren Urlaub+++

In einer Erklärung von Royal Caribbean, die „cruisehive.com“ vorliegt, heißt es: „Unser Team hat einen Gast medizinisch versorgt, als sich Acrylglas von einer Wasserrutsche löste, während der Gast die Rutsche hinunterrutschte. Er wird derzeit wegen seiner Verletzungen behandelt.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Kreuzfahrt mit dem riesigen Schiff führt durch die östliche Karibik und bietet Platz für über 7.600 Gäste. Der Wasserpark der „Icon of the Seas“ gilt als ein Highlight des Schiffes und ist ein Anziehungspunkt für Adrenalin-Liebhaber – doch nicht mehr für diese Reise: „Die Wasserrutsche ist bis zum Abschluss der Untersuchung für den Rest der Reise geschlossen.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr spannende Themen haben wir hier für dich:

Trotz des Unfalls geht die Kreuzfahrt weiter, mit geänderten Sicherheitsmaßnahmen. In Miami soll das Schiff nach einer aufregenden siebentägigen Reise zurückkehren. Doch der Vorfall auf der „Icon of the Seas“ hinterlässt Spuren, denn der Gedanke an Erholung wurde für viele durch schmerzhafte Erlebnisse ersetzt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.