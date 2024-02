Kreuzfahrt: Deutsches Schiff muss ohne Gäste fahren – der Grund ist traurig

Wer an eine Kreuzfahrt-Reise denkt, der hat meist ein gut gefülltes Schiff vor Augen, unzählige Bars und Restaurants, sowie Unterhaltung am Abend. Lautes Lachen der Gäste, spannende Unterhaltungen mit neuen Bekanntschaften und natürlich jede Menge Musik.

Doch die Geräusche auf diesem deutschen Ozeanriesen scheinen schon bald zu verstummen. Der Grund? Das Schiff muss ganz ohne Passagiere an Bord in See stechen. Die Geschichte die hinter dieser Kreuzfahrt ohne Gäste steckt ist traurig.

Kreuzfahrt: Einsam auf hoher See

Wer dem Wetter in Deutschland entfliehen will und nicht mehr bis zum Sommer-Urlaub warten möchte, der kann sich per Kreuzfahrt-Schiff an die schönsten Orte der Welt bringen lassen. Große Städte, besondere Häfen und natürlich ganz viel Sonne an Deck garantiert.

Doch derzeit müssen Kreuzfahrt-Liebhaber immer wieder mit Erschrecken feststellen, dass ihre Reise ganz abgesagt, oder die Route geändert wird. Besonders betroffen sind die Reisen, bei denen das Schiff durch das Rote Meer fahren und den Suezkanal passieren müsste.

Das gefährliche Gewässer sollten Touristen jedoch vermeiden. Die Besatzung der MS Hamburg hat daher einen besonderen Entschluss gefasst. Der Kreuzfahrt-Riese ist derzeit im Indischen Ozean unterwegs und soll im März 2024 durch den Suezkanal schließlich ins Mittelmeer gelangen. Damit Gäste, die ihre Osterreise bereits gebucht haben, nicht komplett auf die Kreuzfahrt verzichten müssen, hat sich die Rederei nun dazu entschieden, dass die Reise von Dubai nach Aqaba in Jordanien inzwischen nicht mehr buchbar ist.

Stattdessen fährt der Ozeanriese nur mit der Besatzung an Bord durch das Rote Meer, sodass die Gäste am 28. März 2024 in Aqaba dazu steigen. Die MS Hamburg wäre damit eins der ersten Kreuzfahrtschiffe, die seit der Eskalation der Lage in Jemen im Dezember durch das Rote Meer fährt.