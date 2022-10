Kreuzfahrt: Insider packt aus! So läuft es WIRKLICH hinter den Kulissen ab

Wie läuft es bei einer Kreuzfahrt eigentlich wirklich ab? Diese Frage stellen sich viele Reisende, die darüber nachdenken, auch einmal einen Urlaub auf See zu verbringen. Das ist nämlich nichts für jedermann, wie vier Tester nun am eigenen Leib erfahren haben.

Vier Frauen haben sich auf eine Kreuzfahrt mit verschiedenen Reedereien begeben und ziehen jetzt ein deutliches Fazit. Dabei sind überwiegend positive Erfahrungen, aber auch die ein oder andere große Enttäuschung.

Kreuzfahrt: DAS erleben Reisende häufig auf Schiffen

Vier Passagiere, vier Schiffe von vier Reedereien. Zwischen 2021 und 2022 haben sich vier Damen auf die Reise gemacht und sind mit Kreuzfahrtdampfern der Reedereien Carnival, Royal Caribbean, Disney und Cunard in See gestochen. Während ihres Urlaubs haben sie vor allem große Menschenmengen und lange Warteschlangen erlebt. Mitunter sorgten einige Details auf den Schiffen auch für Verwirrung bei den Testerinnen.

So musste eine gleich zu Beginn mit einem überfüllten Bus vom Flughafen zum Anleger fahren. Als sie dann vom Deck aus das Meer beobachten wollten, versperrten ihr Menschenmassen die Aussicht. Selbst auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt, der „Wonder of the Seas“, sei es extrem voll gewesen. So habe sie Probleme gehabt, an Deck eine Liege zu finden.

Wie auf ihre Anfrage hin ein Sprecher gegenüber dem „Insider“ erklärte, könne die Crew zwar nach 30 Minuten Liegestühle freimachen. Allerdings müssten sie auch beachten, ob die Menschen, die darauf gelegen haben, gerade einfach nur im Pool oder auf Toilette sind.

Kreuzfahrt: Kennst du DIESE Regel?

Auf der „Carneval Vista“ galt bei den abendlich stattfindenden Comedy-Show stets das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, wie ein Sprecher der Reederei bestätigte. So musste die Passagierin in der hintersten Ecke des Raumes stehen und bekam keinen Sitz mehr. Lange Warteschlangen an den Buffets und am Serviceschalter waren ebenfalls ein Thema. Teils warteten die Passagiere hier über eine Stunde.

Beim Thema Buffet sorgten die Etiketten der Mahlzeiten für Verwirrung. Denn häufig passten die nicht zu den angebotenen Gerichten. So musste eine Passagierin feststellen, dass in den angeblich vegetarischen Gerichten Fleisch enthalten war.

Eine andere machte die Erfahrung an Bord der „Queen Elizabeth“, dass es sehr wichtig ist, wohin man sich am ersten Abend im Restaurant hinsetzt. Denn der Platz bleibt deiner für den Rest der Fahrt. So musste sie nach ihrem Anfängerfehler jeden Abend alleine essen.

Reisende ziehen Fazit

Und auch bei der Kleiderwahl machten einige der Reisenden einen Anfängerfehler. Denn sie hatten nicht genügend warme Kleidung mitgebracht. Sowohl an den Decks als auch in den klimatisierten Innenräumen war es teils sehr frisch und ein paar mehr Pullis wären nicht schlecht gewesen.

Insgesamt war das Fazit der vier Reporterinnen vom „Insider“ jedoch überwiegend positiv. Sie hatte neue Orte bereist, Freundschaften geschlossen und auch kulinarisch viel ausprobiert. Auf jeden Fall sind sie, was das Kreuzfahrtreisen angeht, nun etwas schlauer. Alles eine Sache der Erfahrung und auch des persönlichen Geschmacks.