Kreuzfahrt: Kein Haus mehr! Passagiere leben jetzt auf Schiff

Schon 450 Tage auf hoher See – Marty und Jess haben sich ihren Traum erfüllt und das Altersheim gegen den Lebensstil auf einer Kreuzfahrt eingetauscht. Die spontane Entscheidung begann im Juni 2022 und entwickelte sich zu einem riesigen Abenteuer.

Das Paar stammt aus Australien und hatte den Drang, die Corona-Pandemie hinter sich zu lassen und sich mit einer Kreuzfahrt in ein neues Abenteuer zu begeben. Ein großes Risiko, was das Ehepaar nach der Pandemie bereit war zu gehen.

Entscheidung fürs Kreuzfahrt-Schiff

Mehr als 450 Tage später befinden sich Marty und Jess Ansen immer noch an Board des Kreuzfahrtschiffs „Coral Princess“, berichtet das Schweizer Online-Portal „Blick“. Das Kreuzfahrtschiff bietet Platz für rund 2000 Passagiere. In einem Video des australischen Nachrichtenmagazins „A Current Affair“ verriet das Paar, schon 51 Reisen gebucht zu haben, und dass es plane, für weitere zwei Jahre mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein.

Aber wie kommt es zum großen Interesse an einem Leben auf dem Kreuzfahrtschiff? Die Antwort klingt plausibel: Es ist günstiger als ein Leben im Altersheim, und zudem ermöglicht das Kreuzfahrtschiff einen exklusiven Lebensstil. „Wo sonst kann man essen gehen, eine Show besuchen und tanzen gehen?“, schwärmt Jess. „Den ganzen Tag über hat man all diese Aktivitäten zur Verfügung.“

Ein weiterer Vorteil ist, dass die lästige Hausarbeit wegfällt. „Jetzt müssen wir nicht mehr abwaschen oder das Bett machen“, sagt Marty, der bereits Urgroßvater ist: „Wir wissen schon gar nicht mehr, wie man das Bett macht, weil wir es schon so lange nicht mehr gemacht haben. Also müssen wir an Bord bleiben.“

Der Alltag an Board

Doch wie kann man sich denn nun den genauen Alltag des Ehepaars auf dem Kreuzfahrtschiff vorstellen? Der Tag startet mit einer Partie Pingpong. Auf dem Balkon ihrer Kabine genießen sie bei einem kalten Bier die umwerfende Aussicht. Am Abend schwingt Jess gerne mal das Tanzbein und Marty knüpft neue Freundschaften.

Die Ansens sind auf dem Kreuzfahrtschiff schon kleine Stars geworden, wie Ren van Rooyen, der Hotelmanager des Schiffs, bestätigt: „Jeder kennt sie auf dem Schiff, sie sind im Grunde genommen Berühmtheiten an Bord. Selbst diejenigen, die nur für eine einzige Kreuzfahrt an Bord kommen, haben bereits von dem Paar gehört.“

Zukunftspläne des Ehepaars

Nun hat das Ehepaar noch acht Monate auf dem Kreuzfahrtschiff vor sich, bevor es zum nächsten Abenteuer auf dem Kreuzfahrtschiff „Crown Princess“ weitergeht. Die Option eines Pflegeheims bleibt vorerst uninteressant.

Doch wie sieht es eigentlich mit der Familie der Ansens aus? Die Familie erwartet das Pärchen immer freudig, wenn an einem nahe gelegenen Hafen angelegt wird. So kommt es in keinem Lebensbereich zu kurz. „Es ist ein wunderbares Leben“, schwärmt Marty.

Marty und Jess zeigen, dass ein Leben auf hoher See kein unerreichbarer Traum ist, sondern auch in die Realität umgesetzt werden kann. Das Abenteuer der beiden ist ein Beweis dafür, dass Alter nur eine Zahl ist und man zu jedem Zeitpunkt mit ein bisschen Mut die Welt bereisen kann und es nie zu spät ist das Leben richtig zu genießen.