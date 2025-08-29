Notfall während Kreuzfahrt-Reise! Passagier muss evakuiert werden

Am Sonntag, dem 24. August, brachte ein medizinischer Notfall an Bord des Kreuzfahrtschiffes „Ruby Princess“ zwei Leben in Gefahr. Ein 99-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau benötigten dringend medizinische Hilfe.

„Dieser Fall zeigt, wie unsere spezielle Expertise und das engagierte Training es uns ermöglichen, rasch auf zeitkritische medizinische Notfälle auf See zu reagieren“, erklärte Kommandant Kelly Higgins von der US-Küstenwache.

Waghalsige Rettung während einer Kreuzfahrt

270 Kilometer vor der Küste Washingtons erlitt die Frau einen Herzstillstand und wurde nur noch maschinell am Leben gehalten. Durch eine blockierte Speiseröhre konnte der ältere Passagier weder essen noch trinken. Die Crew informierte sofort die US-Küstenwache. Rettungshelikopter aus den USA und Kanada wurden für die Evakuierung eingesetzt. Unter anderem berichtete das Portal „People.com“ über den Vorfall.

>> Mehr zum Thema „Kreuzfahrt“ findest du hier <<

Die US-Küstenwache transportierte den Mann per Seilwinde vom Schiff zur Küste. Dort übernahm ein spezialisiertes medizinisches Team die weitere Behandlung. Die kanadischen Kräfte retteten die Frau in kritischem Zustand und brachten sie ins Royal Jubilee Hospital in Victoria.

Schwierige Koordination auf hoher See bei Kreuzfahrt

Die Rettungsaktion gestaltete sich durch die Entfernung zur Küste und die parallele Versorgung beider Patienten besonders anspruchsvoll. Ein Flugzeug der kanadischen Luftwaffe koordinierte die Einsätze, um einen nahtlosen Ablauf zu gewährleisten. Die intensiven Bemühungen beider Länder ermöglichten eine schnelle und lebenswichtige Versorgung.

Solche Notfälle zeigen, wie wichtig internationale Zusammenarbeit bei Kreuzfahrten ist. Schließlich bringen sie viele Menschen in potenziell gefährliche Situationen fernab medizinischer Einrichtungen. Dank der schnellen Reaktion aller Beteiligten erhielten beide Passagiere rechtzeitig die notwendige Hilfe.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.