Entsetzen auf einer Kreuzfahrt!

Am Samstag (15. Juli) erlebten die Passagiere der „Norwegian Prima“ beim vorletzten Halt ihrer Reise in Zeebrügge einen großen Schreck. Plötzlich rissen die Leinen des Kreuzfahrt-Schiffes und es drohte abzutreiben.

Kreuzfahrt endet mit Unglück

Die Leinen der „Norwegian Prima“ waren beim Andocken in Zeebrügge, Belgien, gerissen. Sie hielten dem plötzlich aufkommenden Wind nicht stand. Und dann fielen auch noch die vordere und hintere Gangway nacheinander ins Hafenbecken.

Lose auf dem Wasser schaukelnd, trieb das Kreuzfahrtschiff dann langsam ab. Der nicht einmal ein Jahr alte Dampfer musste dann mithilfe anderer Schiffsleinen eines Hafenschleppers wieder zurück an Land gezogen werden.

Passagiere vertröstet

Die Passagiere konnten in der Zwischenzeit nicht von Bord gehen. So wurde zumindest auch niemand bei dem Zwischenfall verletzt. Doch auch die Menschen an Land mussten warten, bis die „Norwegian Prima“ der Norwegian Cruise Line endlich wieder ordnungsgemäß vertäut war.

Erst nachdem die weggefallenen Gangways ersetzt wurden, konnten die Passagiere und Crewmitglieder wieder an Bord gelangen. Das dauerte allerdings seine Zeit. Erst am Abend gegen 18.30 Uhr konnte das Schiff dann die Leinen losmachen und zum nächsten Ziel Southampton, England, aufbrechen. Damit endete die elftägige Reise mit einiger Verspätung.

Der Zwischenfall ist aber noch nicht vollständig geklärt, wie „Kreuzfahrt-Aktuelles.de“ berichtet. Die belgischen Behörden ermitteln, wie genau es dazu kommen konnte. Demnächst sollen auch die gesunkenen Gangways geborgen werden, sodass keine anderen Schiffe durch sie gefährdet sind.