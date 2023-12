Kreuzfahrt-Schiff legt am Hafen an – für Gäste beginnt der blanke Albtraum

Entspannt und abwechslungsreich – wenn Touristen an einen Urlaub auf hoher See denken, dann verbinden sie damit wohl vor allem die Auszeit vom Alltagsstress. Das hatten wohl auch Passagiere des Kreuzfahrt-Dampfers MS Oosterdam erwartet.

Doch am Sonntag (17. Dezember) kam dann alles anders. Eigentlich lag das Kreuzfahrt-Schiff der Reederei Holland America Line sicher im Hafen. Ein schweres Unwetter versetzte die Gäste an Bord aber plötzlich in Angst und Schrecken.

Kreuzfahrt: Unwetter richtet heftige Schäden an

In Buenos Aires hatte die MS Oosterdam am Freitagabend (15. Dezember) angelegt. Aber nur wenige Tage später wurde die argentinische Hauptstadt von einem schweren Sturm heimgesucht, der auch vor dem Ozean-Riesen keinen Halt machte.

Während der Sturm um sie herum die ganze Nacht wütete, mussten die Passagiere an Bord bleiben. Laut Angaben von „Schiffe und Kreuzfahrten“ seien die Gäste allerdings auf dem Schiff deutlich sicherer aufgehoben. Dennoch dürfte die Nacht für viele einem Albtraum gleich gekommen sein – und stellte ihre Reisepläne ein wenig auf den Kopf.

Unwetter hat für Anwohner teils tödliche Folgen

So wurden bei dem Sturm Teile des Kreuzfahrtterminals beschädigt. Unter anderem das Dach, das so schwere Schäden erlitt, dass Wasser ins Gebäude eindrang. Ob auch die MS Oosterdam Schäden davon trug, ist nicht bekannt. Am Samstag (18. Dezember) führte der Luxus-Dampfer noch einen Gästewechsel durch. Die 22-tägige Weihnachts- und Silvesterreise sollte auch einen Landgang in Buenos Aires zum Start beinhalten. Dieser musste aufgrund der aktuellen Lage gestrichen werden. Am Sonntagabend sollte sie in Richtung Uruguays Hauptstadt Montevideo starten.

Für die Anwohner in Buenos Aires hatte der Sturm aber deutlich verheerendere Folgen. 500.000 Menschen mussten zeitweise ohne Strom auskommen, mindestens 13 Menschen kamen ersten Angaben zufolge ums Leben. Zahlreiche Straßen sind nach dem Unwetter nicht mehr befahrbar und neben dem Hafen trug auch der Flughafen der Stadt massive Schäden davon. Schockierende Aufnahmen zeigen, wie tonnenschwere Schiffscontainer von dem Sturm erfasst und umgerissen wurden.