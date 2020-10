Kreuzfahrt: Schiff mit erster Fahrt nach Corona – dann platzt diese Nachricht rein

View this post on Instagram

#welovetoseeyouagain Gänsehaut und pure Vorfreude: Unsere Crew von AIDAblu sendet herzliche Grüße aus Civitavecchia und kann es kaum erwarten euch in wenigen Stunden endlich wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 💙❤️💛💚 . . . #aidacruises #aidamomente #aidablumomente #aidablu #bellaitalia #countdown #crew