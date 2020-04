Das Kreuzfahrt-Schiff „Artania“ durfte in Westaustralien nach mehreren Tagen auf See endlich anlegen. Nun kommt Kritik auf.

Kreuzfahrt: Schiff legt an australischer Küste an – dann schaltet sich die Behörde ein

Die Sorge deutscher Urlauber rund um den Globus ist groß. Trotz des gestarteten Rückholprogramms der Bundesregierung wissen sie nicht, wie lange sie noch in den vermeintlichen Urlaubsparadiesen ausharren müssen.

Vor allem auf Kreuzfahrt-Schiffen ist die Lage mitunter dramatisch. Findet sich kein Anlaufhafen, müssen Passagiere tagelang auf engstem Raum ausharren. Keine idealen Bedingungen, um das Coronavirus aufzuhalten. In Australien durfte zuletzt ein deutsches Schiff anlegen – nun kommt es aber deswegen zu Kritik von den Behörden.

Kreuzfahrtschiff „Artania“ legt vor Australien an

Man kann sich kaum vorstellen, wie glücklich die Kreuzfahrt-Passagiere der „Artania“ wohl waren, als sie endlich in einen Hafen einlaufen durften. Erst vor wenigen Tagen hatte sich ein deutsches Ehepaar von einem anderen Kreuzfahrtschiff vor Panama mit einem dramatischen Hilferuf zu Wort gemeldet. Mehr dazu liest du hier: Schon vier Corona-Tote auf Kreuzfahrt-Schiff! Deutsches Ehepaar mit verzweifeltem Hilferuf – „Unerträgliche Angst“

Das Kreuzfahrtschiff „Artania“ der deutschen Reederei Phönix, das in der Corona-Krise am vergangenen Donnerstag vor der Westküste Australiens festgemacht hat, bereitet den Behörden vor Ort allerdings zunehmend Sorgen. Am Sonntag wurden 844 gesunde Passagiere und Besatzungsmitglieder bereits nach Deutschland ausgeflogen, 41 positiv getestete Personen werden derzeit noch in australischen Krankenhäusern behandelt.

Schiff soll Hafen wieder verlassen

Mark McGowan, Regierungschef des Bundesstaates Westaustralien, äußerte sich am Mittwoch zur Situation im Hafen von Fremantle. Er hoffe, dass die „Artania“ nicht weitere Kreuzfahrt-Schiffe anziehe, nur weil sie in dem Hafen südlich von Perth habe anlegen dürfen.

Er forderte, dass das Schiff so schnell wie möglich zurück nach Deutschland fahren solle: „Ich habe den australischen Grenzschutz angewiesen, das Schiff auf den Weg zu bringen“. Es blieb nicht der einzige Appell in der Pressekonferenz vom Mittwoch.

Doch noch Passagiere an Bord?

Der 52-Jährige bat auch die australische Regierung um Hilfe. Dabei ging es um einen möglichen Termin, an dem das Schiff den Hafen wieder verlassen soll. Laut Hafenbehörde soll das bereits am Freitag der Fall sein. Doch die Crew bittet um Aufschub. Zwei weitere Wochen wolle man noch vor Ort liegen, unter anderem für eine gründliche Reinigung des Schiffes. Eine Aussage von McGowan sorgte allerdings für Verwunderung.

So befänden sich nach bisherigen Darstellungen der Behörden keine Passagiere mehr an Bord der „Artania“, sondern lediglich 479 Besatzungsmitglieder. Doch McGowan sagte am Mittwoch, ein Dutzend Passagiere seien immer noch an Bord. Diese seien wohl zu schwach oder fühlten sich nicht gut genug für einen Rückflug. (dav/dpa)