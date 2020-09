Kreuzfahrt: Schiff fährt auf Ostsee – doch ausgerechnet SIE fehlen

Tschüss, Kreuzfahrt: Zwei Schiffe der Viking Cruises müssen ohne Passagiere an Bord nach Deutschland überführt werden. (Symbolbild)

Der Corona-Lockdown hat alle Kreuzfahrt-Fans schwer getroffen. Über Monate ist kein einziges Schiff mehr in See gestochen. Ihren Urlaub mussten die Kreuzfahrer daher notgedrungen mit festem Boden unter den Füßen verbringen.

Zwar sind die ersten Kreuzfahrt-Reisen inzwischen wieder angelaufen, doch ganz rund läuft der Betrieb vielerorts noch nicht. Zwei Schiffe der Reederei Viking Cruises, die „Viking Sun“ und die „Viking Star“, müssen daher nun nach Deutschland schippern – und das ganz ohne Passagiere!

Kreuzfahrt auf der Ostsee: Deswegen müssen die zwei Schiffe nach Europa zurückkehren

Die 228 Meter langen Luxusliner sind von einer reduzierten Besatzung aus Belfast (Irland) in die Ostsee vor Rügen überführt worden. Für diese Entscheidung gibt es laut unserem Partnerportal MOIN.DE einen traurigen Grund.

Kreuzfahrt: Die Schiffe liegen derzeit in der Ostsee vor Anker. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Die Reederei Viking Cruises hat wegen der Corona-Krise alle Fahrten bis zum Jahresende abgesagt. Wann du die Schiffe der Kreuzfahrtlinie wieder buchen kannst, bleibt ungewiss.

Den Winter verbringen die Ozeanriesen daher in Gewässern an der deutschen Küste. Wo sie genau vor Anker gehen werden und welche riesigen Probleme das für die Crew an Bord mit sich bringt, erfährst du hier auf MOIN.DE.

