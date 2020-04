Kreuzfahrt-Schiff aus ARD-Serie hängt vor Australien fest – Reiseveranstalter mit irrem Plan

Kreuzfahrt: Die „Artania“ aus der ARD-Serie „Verrückt nach Meer“ steht in Australien unter Corona-Quarantäne. (Symbolbild)

Das Coronavirus hat eine weitere Kreuzfahrt vorzeitig beendet – und diesmal hat es ein Schiff getroffen, dass vielen TV-Zuschauern bekannt sein dürfte.

Das Kreuzfahrt-Schiff „Artania“, bekannt aus der ARD-Dokuserie „Verrückt nach mehr“, befindet sich seit Freitagabend vor der Küste Westaustraliens in Quarantäne, nachdem an Bord Corona-Fälle aufgetreten waren. Nun hat der deutsche Reiseveranstalter „Phoenixreisen“ aus Bonn einen aufwendigen Plan für das weitere Vorgehen entwickelt.

Kreuzfahrt: ARD-Schiff „Artania“ steht unter Quarantäne

Die „Artania“ liegt seit der vergangenen Woche im Hafen der Stadt Fremantle südlich von Perth. Mehr als 840 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden bereits nach Deutschland geflogen, ein 69 Jahre alter Passagier war am Donnerstag gestorben. Einige der mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten befinden sich australischen Angaben zufolge in kritischem Zustand.

Das Kreuzfahrtschiff „Artania“ liegt im Hafen von Fremantle vor Anker. Foto: imago images / AAP

Derzeit liefen Verhandlungen mit den Behörden, möglichst viele der noch gut 500 Besatzungsmitglieder an Bord in ihre Heimatländer auszufliegen, sagte eine Phoenix-Sprecherin. Wann das passieren könne und wie viele Menschen an Bord bleiben würden, sei noch unklar. Rein technisch reichten etwa 20 bis 30 Crewmitglieder aus, um das Schiff zurück nach Europa zu fahren, sagte sie.

In Australien stammen etwa 25 Prozent der bisher mehr als 5500 bestätigten Coronavirus-Fälle sowie ein Viertel der bisher 30 Toten von Kreuzfahrtschiffen. (at, mit dpa)