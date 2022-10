Kreuzfahrt: Geheime Ecken an Bord – warum HIER kein Passagier hin darf

Die Arbeit auf einem Kreuzfahrt-Dampfer ist ein einzigartiger Job: Immer in unterschiedlichen Ländern und einige Wochen von dem eigentlichen Zuhause getrennt. Da werden viele neugierig und fragen sich: Wie sieht das Leben der Besatzungsmitglieder an Bord eigentlich aus?

Auch ein Kreuzfahrt-Schiff hat seine geheimen Ecken, zu denen normale Passagiere keinen Zugang haben. Die US-amerikanische Kreuzfahrt-Gesellschaft Royal Caribbean bietet seinen Passagieren zwar die Möglichkeit, während einer zweistündigen Tour hinter die Kulissen zu schauen, wie ein Fan-Blog des Unternehmens schreibt. Doch alles bekommst du dabei nicht zu sehen.

Kreuzfahrt: Personal gewährt Einblick in das Leben an Bord

Im Zeitalter der sozialen Medien ist jedoch vieles möglich: Mehrere Crew-Mitglieder betreiben eigene Youtube- oder TikTok-Kanäle und nehmen ihre Follower mit in die Ecken, die sie normalerweise nicht zu Gesicht bekommen.

Bryan James arbeitet auf der „Wonder of Seas“, dem größten Kreuzfahrt-Schiff der Welt, als Sänger und Gitarrist. Auf TikTok folgen ihm 700.000 Menschen. Und dort gibt es einige Videos, die dir einen Einblick gewähren, den sonst nur das Personal bekommt. So gibt es beispielsweise im Schornstein des Schiffes einen geheimen Treffpunkt für das Personal.

Kreuzfahrt: Extra Restaurants für Crew-Mitglieder

Außerdem können Mitarbeiter der „Wonder of Seas“ Artikel wie Snacks, Hygieneprodukte und Co. in einem eigenen Geschäft kaufen. Dieses ist nur für die Crew zugänglich. Dieser Laden war laut James äußerst hilfreich, als die Besatzungsmitglieder das Schiff während der Pandemie nicht verlassen durften. Die Preise in den Shop seien nicht „so schlimm“, wie James berichtet. Vor dem Laden befindet sich noch ein Ess- und Aufenthaltsraum für Besatzungsmitglieder.

Auch gibt es für die Besatzungsmitglieder extra Restaurants mit beispielsweise einer Crêpe-Station, Live-Kochstation und Salatbar. Viele Speisen, die den Crew-Mitgliedern zur Verfügung stehen, stehen auch den Gästen zur Verfügung. Einen Unterschied gibt es allerdings bei den Kabinen: Die Zimmer des Personals sind nicht ganz so luxuriös wie die der Gäste. Dafür haben die Crew-Mitglieder aber Zugang zu Selbstbedienungs-Waschmaschinen, wie es in dem Blogbeitrag heißt.