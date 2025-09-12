Vorsicht beim Reservieren! Diese Kreuzfahrt-Reederei erhebt jetzt Strafgebühren

Kreuzfahrt-Urlauber aufgepasst. Eine beliebte Rederei erhebt jetzt Strafgebühren, wenn du DAS machst.

Was Kreuzfahrt-Urlauber jetzt wissen müssen, liest du hier.

Kreuzfahrt-Rederei erhebt Strafgebühren

Die Rederei Royal Caribbean bieten verschiedenste Luxus-Kreuzfahrten in der ganzen Welt an – und versprechen Urlaubern ein einzigartiges Reise-Erlebnis auf hoher See. Eine neue Regelung an Bord kann einigen Passagieren jetzt jedoch einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen.

Wie „Watson“ berichtet, hat die Rederei nämlich eine sogenannte „No-Show-Gebühr“ erlassen. Dabei geht es darum, dass Kreuzfahrt-Urlauber zur Kasse gebeten werden, wenn sie ihre Reservierung in den gefragten Bord-Restaurants verpassen. Dann fällt eine Strafgebühr von mindestens 25 US-Dollar (etwa 21 Euro) pro Person an. In exklusiveren Lokalen kann sich die Summe sogar verdoppeln.

Eine Ausnahme gibt es

Laut „Watson“ wird es am Celebration Table, dem VIP-Tisch, besonders teuer. Hier müssen Kreuzfahrt-Urlauber die Hälfte der Gesamtkosten hinblättern, sollten sie ihre Reservierung sausen lassen. Laut einer Erklärung des Unternehmens soll die Maßnahme sicherstellen, dass möglichst viele Gäste in den Genuss der limitierten Plätze kommen. Denn gerade die Spezialitätenrestaurants auf Kreuzfahrten sind oft Tage im Voraus ausgebucht. Nur wer spätestens 24 Stunden vorab storniert, entgeht der Gebühr.

Von der neuen Royal Caribbean-Regelung ausgenommen sind Reisende in den Star-Class-Suiten sowie Bucher und Besucherinnen von speziellen Restaurant-Paketen. Für alle anderen Kreuzfahrt-Urlauber gilt: Pünktlich erscheinen oder zahlen! Mit dieser „No-Show“-Regelung ist Royal Caribbean übrigens nicht alleine. Auch an Land verlangen immer mehr Restaurants Gebühren für Urlauber, die ihre Reservierungen versäumen. Der Grund: Umsatzverluste durch leere Tische trotz voller Reservierung.