Kreuzfahrt-Passagier entdeckt SIE an Bord – und springt sofort vom Schiff

Am Sonntag, dem 7. September, endete eine Karibik-Kreuzfahrt der „Rhapsody of the Seas“ dramatisch. Während das Schiff im Hafen von San Juan anlegte, sprang ein 33-jähriger Mann plötzlich vom Deck ins Wasser. Ein Jetski-Fahrer eilte zu seiner Rettung, während Passagiere und Crew in Aufruhr gerieten.

Kreuzfahrt endet in einem Skandal

Nach seiner Rettung überprüfte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde den Mann. In seinem Rucksack fanden sie 12.400 Euro in bar, mehrere Ausweise, Kreuzfahrttickets und zwei Handys. Laut „Wa.de“ unter Berufung von NBC erklärte der Mann auf Spanisch: „Er wollte das Bargeld in seinem Besitz nicht melden, weil er dachte, er müsse dafür Steuern zahlen.“

Nach weiteren Ermittlungen kam eine andere Wahrheit ans Licht: Der Mann hatte während der Kreuzfahrt Schulden von 16.710 Dollar im Casino des Schiffes gemacht. Er hatte gehofft, mit seinem Sprung sowohl den Zollvorschriften für Bargeld als auch seinen Spielschulden zu entkommen. Angeblich fand der Sprung während einer Zollinspektion statt.

Kreuzfahrt-Trauma wird zum Ermittlungsfall

Die Situation wurde noch mysteriöser, als man bei dem Mann fünf verschiedene Ausweise fand. Auf die Frage nach seinem Namen antwortete er frech: „Wenn ihr gut in eurem Job wärt, würdet ihr das wissen.“ Einer der Ausweise gehörte tatsächlich seinem Bruder, der sich bereits seit Januar in Bundesgewahrsam befindet.

Jetzt droht dem Mann eine Anklage wegen des Versuchs, Geldbeträge über 10.000 Dollar nicht zu melden. Ihm könnten bis zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar bevorstehen. Die Reederei Royal Caribbean äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, betonte jedoch die enge Zusammenarbeit mit den Behörden zu diesem Vorfall.

Die dramatischen Geschehnisse auf dieser Kreuzfahrt dürften Passagiere und Crew gleichermaßen geschockt haben. Der Fall zeigt, wie schnell ein entspannter Urlaub in ein Chaos aus Ermittlungen und Anklagen verwandelt werden kann. Kreuzfahrten stehen normalerweise für Luxus und Entspannung, doch in diesem Fall dominieren Betrug und Schulden die Schlagzeilen.

