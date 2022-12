Kreuzfahrt: Rentner darf trotz bezahlter Reise nicht an Bord – der Grund ist lächerlich

Fast 20 Kreuzfahrten hatte ein Rentnerpaar bereits unternommen und dabei beinahe die ganze Welt bereist. Doch bei der bisher letzten Reise passierte etwas, dass die Kreuzfahrt-Profis bisher noch nicht erlebt hatten.

Als die beiden auf das Schiff wollen, stellte sich ihnen ein Security-Mitarbeiter entgegen. Der sagte, dass nur die Frau auf den Dampfer dürfte – ihr Mann allerdings nicht.

Kreuzfahrt endet am Check-in

„Normalerweise sind wir die lebenslustigsten Menschen, aber da war’s wirklich vorbei“, erzählte die Rentnerin im Interview mit RTL. „Es war sowas von daneben, das gibt’s gar nicht.“ Eigentlich wollte sie eine Woche mit ihrem Mann auf der „Wonder of the Seas“, einem Riesen-Dampfer der Reederei „Royal Caribbean”, verbringen.

In der Hauptstadt von Spanien, Barcelona, angekommen, erlebte das Paar jedoch einen absoluten Albtraum. Beim Check-in sagte ihnen ein Security-Mitarbeiter, dass nur einer von beiden an Bord dürfe. „Ich könnte auf das Schiff gehen, aber mein Mann nicht, da er auf der schwarzen Liste steht“, so die Frau.

Es gab keine Vorwarnung, die Reise war bereits bezahlt und die Anreise zum Anleger war auch richtig teuer. Doch warum wurde dem Mann der Zutritt verwehrt?

Passagier landet auf Schwarzer Liste

Das Paar erinnerte sich an eine Indonesien-Reise zurück. Da war dem Mann beim Badehosenwechsel das Handtuch runtergerutscht. Offenbar war der Passagier danach auf der Schwarzen Liste der Reederei gelandet, ohne dass er es wusste. Auf die Anfrage des RTL-Reiseexperten Ralf Benkö hin reagierte das Unternehmen mit einer kurzen Stellungnahme. „Wenn ein Gast gegen die Verhaltensregeln verstößt, wird dies dem Gast mitgeteilt und kann dazu führen, dass Reiseprivilegien (…) entzogen werden.“

So landest du auf der Schwarzen Liste:

Nacktheit

Schilder und Dekorationen aufhängen

Müll in der Toilette herunterspülen

Auf Absperrungen oder Geländern sitzen

Crew-Bereiche betreten

Das Paar bekam den Preis für die Reise erstattet, die Anreisekosten allerdings nicht. Und zudem stellte die Frau noch einen Antrag auf Schmerzensgeld, das sie durch den ganzen Stress einen Hörsturz erlitten hatte. Dank des RTL-Reiseexperten Benkö bekam das Paar schließlich doch eine Ausgleichszahlung und konnte die geplante Reise einen Monat später nachholen – allerdings mit einer anderen Reederei.

Damit ihrem Mann nicht noch einmal ein solcher Fauxpas passieren konnte, hatte die Reisende eine praktische Idee. „Ich mach (ihm) eine Badehose mit Hosenträgern dran“, scherzte sie gegenüber RTL.