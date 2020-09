Kreuzfahrt: Überraschende Wende! Urlauber müssen sich nun darauf einstellen

Aktualisiert: am 21.09.2020 um 08:45

Tolle Neuigkeiten für Kreuzfahrt-Fans! Es gibt eine überraschende Wende beim Kreuzfahrt-Unternehmen Aida. Urlauber können sich schon jetzt darauf einstellen.

Wegen der Corona-Pandemie fiel die Kreuzfahrt für viele Urlauber flach. Auch Aida Cruises setzte einen Riegel davor. Viele Kunden waren enttäuscht und sauer, dass ihre Reise storniert wurde.

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Kreuzfahrt-Fans müssen sich testen lassen

Nun gibt es aber sehr gute News: Aida Cruises wird bereits am 17. Oktober die Wintersaison 2020/2021 eröffnen! Los geht es in Italien. Das Kreuzfahrt-Unternehmen gab jetzt bekannt, dass es Mitte Oktober siebentägige Reisen auf der „Aida Blu“ in Civitavecchia/Rom starten und enden werden.

Angesteuert werden dabei Neapel, Catania und La Spezia. Jedoch werden auf dem Kreuzfahrt-Schiff weniger Passagiere zugelassen als bisher – wegen Corona. Eigentlich sollte die Winter-Saison erst am 1. November mit der „Aidamar“ starten, die die Kanarischen Inseln anfährt.

----------------------

Das ist die Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR, hervor

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

----------------------

Wie das Kreuzfahrt-Unternehmen mitteilt, gibt es ein Gesundheits- und Sicherheitskonzept, dass dafür sorgen soll, dass die Gäste ihren Urlaub entspannt und sicher genießen können.

Kreuzfahrt-Reisende müssen einen Corona-Test machen. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

In den Kosten für die Kreuzfahrt-Reise sei ein Covid-19-Test enthalten. Denn nur wer negativ getestet wurde, darf auch mitschippern. Das Ausflugsprogramm an Land finde ausschließlich im Rahmen geführter Ausflüge statt, um die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen gewährleisten zu können.

-----------

Mehr zum Thema Kreuzfahrt:

Kreuzfahrt: Kunde bestellt Matratze in Aida-Shop – nun hat er schlaflose Nächte

Kreuzfahrt: Besonderes Angebot an Deck – Fans außer sich: „Wir haben Sorgen...“

Kreuzfahrt: Strenge Regeln – DIESE Kleidung darfst du an Bord nicht tragen

-----------

Solltest du dich dennoch mit dem Coronavirus infizieren, organisiert das Kreuzfahrt-Unternehmen eine Unterbringung sowie den Transfer dorthin. Die Kosten dafür übernimmt Aida. (ldi/dpa)

+++ Kreuzfahrt: Experte wagt Prognose für die Saison „Kann mir nicht vorstellen, dass...“ +++

Ebenfalls interessant: Eine Aida-Kundin ist extrem verzweifelt. Mit ihrer Kreuzfahrt-Reise gibt es ein großes Problem. Hier liest du mehr <<<